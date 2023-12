Rollstuhlfahrer verletzt sich bei Unfall im Landkreis Greiz schwer

Vor Rollstuhlfahrer kann es im Winter in den Morgenstunden bei schlechter Sicht gefährlich werden. (Symbolbild)

Langenwetzendorf Ein Autofahrer übersah am Montagmorgen einen Rollstuhlfahrer. Durch die Kollision fiel der Mann aus seinem Rollstuhl und verletzte sich schwer.

Am Montag gegen 10 Uhr kam es in Langenwetzendorf im Landkreis Greiz zu einem schweren Unfall. Ein 70-jähriger Autofahrer war auf der Hauptstraße unterwegs, als er einen vor sich fahrenden 74-jährigen Rollstuhlfahrer übersah.

Wie die Polizei am Dienstag informierte, kam es unweigerlich zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Rollstuhl. Dabei fiel der Mann aus seinem Krankentransportmittel und verletzte sich am Kopf. Er musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

