Schüler erkunden Nouryon-Chemiefabrik

Die vier Schüler aus Gera, Greiz, Reudnitz und Unterwellenborn ließen sich beim Rundgang unter anderem auch erklären, was alles getan wird, um das Wasser aus dem Chemiewerk zu reinigen, bevor es in die Elster fließt.

Berufe in der chemischen Industrie standen am Dienstag im Fokus einer Gruppe Schüler, die anlässlich der Aktion College on Tour das Nouryon-Chemiewerk in Greiz besuchten. Dabei konnten sie nicht nur einmal hinter die Kulissen des Unternehmens schauen und Wissenswertes von den Mitarbeitern erfahren, im Labor konnten sie sich selbst an Experimenten ausprobieren, um so zu sehen, ob der Beruf etwas für sie ist.

Die Schüler der neunten bis elften Klasse kamen dabei nicht nur aus Greiz, sondern auch aus Reudnitz und Gera. Der 16-jährige Florian Gräfe war sogar aus Unterwellenborn bei Saalfeld angereist. Er habe nach dem Zehnteklasseabschluss begonnen sich mehr für die Chemie zu interessieren, erzählte der Elftklässler. Als er von seiner Mutter einen Flyer mit den Informationen zu College on Tour bekam, habe er sich entschieden, es einmal auszuprobieren und war sehr angetan von der Veranstaltung. „Es ist sehr interessant, Informationen zum Unternehmen und der Arbeit hier zu bekommen. Es ist nicht alltäglich, dass man auch einmal hinter die Kulissen schauen darf.“ Das galt für ihn umso mehr, weil er vorhabe, einmal in einem Beruf in der chemischen Richtung zu arbeiten. Vielleicht wolle er Pharmazie studieren, auf jeden Fall aber solle es im chemischen Bereich sein.

Insgesamt sind zwölf Auszubildende im Greizer Chemiewerk beschäftigt, sagte Benjamin Brandt von der Personalabteilung. In diesem Jahr habe man zwei neue eingestellt, hatte eigentlich sogar noch mehr freie Stellen. Doch die Stellenbesetzung werde immer schwieriger, weswegen die Ausbildung stärker an Bedeutung gewänne. Deswegen beteilige man sich auch an Aktionen wie College on Tour und ähnlichen Veranstaltungen, bietet Schülerpraktika an, lädt Schulklassen in die Firma ein und arbeitet eng mit den Gymnasien in Zwickau und Greiz zusammen. Man hoffe damit, die Schüler für die chemischen Berufe und natürlich eine Ausbildung im Unternehmen zu begeistern. Schon jetzt sei es so, dass die meisten Auszubildenden durch ein Praktika den Weg zu Nouryon fänden.

Ausgebildet werden bei Nouryon Chemikanten, Chemielaboranten, Industriemechaniker und Elektroniker für Betriebstechnik. Für den chemischen Bereich befindet sich die Berufsschule in Leuna, außerdem arbeitet man mit einem Partner in Schkopau zusammen, bei dem die Auszubildenden das Grundwissen erlernen, bevor sie in der zweiten Hälfte der Lehre nach Greiz kommen. Im nächsten Jahr nehme man sogar noch einen weiteren Ausbildungsberuf auf, so Brandt. In Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule Gera-Eisenach bietet man ein duales Studium zum Automatisierungstechniker an.

College on Tour ist ein Angebot der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera. Neben dem Chemiewerk beteiligen sich in diesem Jahr in der Region beispielsweise noch die QSIL Ceramics GmbH in Auma-Weidatal oder die Feutron Klimasimulation GmbH in Langenwetzendorf daran. Bei jedem Unternehmen steht ein anderer Ausbildungsberuf im Fokus, bei Nouryon war es beispielsweise der Chemikant und Chemielaborant.