Spannende Meldungen aus dem Landkreis Greiz

Silke Groß hat den Greizer Weihnachtsmarkt am Wochenende aus den Räumen des Unteren Schlosses aufgenommen, wo bereits am kommenden Wochenende die traditionelle "Fürstenweihnacht" einen erneuten adventlichen Höhepunkt des Stadtlebens bildet.

Greiz/Zeulenroda-Triebes Wichtige Informationen kurz und knapp aufgeschrieben.

Das ist in diesen Tagen wichtig und spannend im Landkreis Greiz

Brand in der Gutenbergstraße Greiz

In einem leerstehenden mehrstöckigem Gebäude in der Gutenbergstraße hat es am Freitagmittag gebrannt. Gegen 12.30 Uhr brach das Feuer aus, welches starke Rauchentwicklung verursachte. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen, sodass keine Gefahr für angrenzende Gebäude entstand. Die Kripo Gera (Telefon 03 65 / 82 34 14 65) hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht nach Zeugen. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Personen wurden nicht verletzt.

Die Gewinner des Lions-Adventskalenders Greiz vom 12. Dezember

Das zwölfte Türchen des Greizer Lions-Adventskalender öffnet natürlich am 12. Dezember. Folgende Gewinner wurden ermittelt: Der Kalenderbesitzer mit der Nummer 001327 darf sich über einen Luftbefeuchter freuen, ein Überraschungspreis geht an die Gewinnnummer 000815. Eine neue Strandtasche wurde der Nummer 001329 zugelost und die Nummer 000621 erhält einen Gutschein über Kartoffeln vom Landwirtschaftsbetrieb Wolf.

Zum Theatersonntag wird in der Vogtlandhalle Greiz improvisiert

Der nächste Theatersonntag in der Vogtlandhalle steht an – am 17. Dezember, ab 17 Uhr wird auf der Studiobühne der Greizer Vogtlandhalle improvisiert. Denn unter dem Titel „Winterwunderlich: witzig und wortgewandt im Wortgewand“, steht eine Improvisationslesung auf dem Plan. Rund zwei Stunden lang lesen die Protagonisten aus Büchern, die das Publikum mitbringen kann – um sofort danach das gelesene schauspielerisch umzusetzen. Die Bibliothek ist als Kooperationspartner mit im Boot und stellt einen Büchertisch vor der Studiobühne, falls nicht genug Bücher im Publikum vorhanden sind.

Weihnachtskonzert der Musikschule im Museum Zeulenroda fällt aus

Am 15. Dezember sollte das Weihnachtskonzert des Kollegiums zusammen mit den Schülern in der städtischen Musikschule „Fritz Sporn“ Zeulenroda in den Räumen des Museums in der Aumaischen Straße 30-32 stattfinden. Dieses Konzert muss leider krankheitsbedingt ausfallen, teile das Museumsteam mit.

Frauenfrühstück am Donnerstag in Greiz

Zum Frauenfrühstück wird für den kommenden Donnerstag, 14. Dezember, um 9.30 Uhr, nach Greiz eingeladen. Zu Gast ist diesmal Nancy Mädler aus Ellefeld. Sie spricht zu dem Thema „Mit Gott unterwegs“. Ort des Geschehens ist die Landeskirchliche Gemeinschaft Greiz in der Friedhofstraße 13a (neben dem Dialysezentrum), wie Marina Winkler mitteilt.

Diebstähle aus Gartenlauben in Bad Köstritz

Unbekannte Langfinger verschafften sich im Zeitraum von Freitag (8. Dezember) auf Samstag Zutritt zu drei Gartengrundstücken in einer Kleingartenanlage in der Schulstraße in Bad Köstritz. Entwendet wurden aus den gewaltsam geöffneten Gartenlauben anschließend Werkzeuge sowie etwa 50 Meter Kupferkabel. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Lebendiger Adventskalender in Zeulenroda

Am Dienstag sind die Gäste des lebendigen Adventskalenders in Zeulenroda ab 17 Uhr in die Greiz Straße 11 bei EFG Elektrotechnik Gruhner zusammen mit Inas Schuhladen eingeladen.