Unternehmen in Ostthüringen: Familienbetrieb im 30. Jahr

Der 1.9.1990 war nicht nur ein symbolisches Datum, es war für Klaus-Dieter Volger auch ein wichtiger Tag, an dem er die Weichen für seine berufliche Zukunft stellte.

Auslöser für die Gründung des Unternehmens Volger Land- und Baumaschinen vor 30 Jahren war die Liquidation der LPG Pflanzenproduktion Greiz-Ost, wie der Unternehmer erzählt. Dort hatte er als technischer Leiter gearbeitet, wollte dies nicht aufgeben und erhielt durch Ausschreibungen die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen. „Ich wollte meine Arbeit, die ich bis heute sehr mag, weitermachen“, begründet der Geschäftsführer, warum er das Wagnis einging und mit einem Mitarbeiter mit der neuen Firma an den Start ging.

Heute ist daraus eine Firma mit zehn Mitarbeitern geworden, deren Geschäft auf drei Säulen ruht – Service, Verkauf und Vermietung von Land- und Baumaschinen.

Wollen einzuspringen, wenn sich Lücken im Ort auftäten

„Wir verstehen uns als Dienstleistungszentrum für den ländlichen Raum mit breitem Angebotsspektrum“, sagt der Geschäftsführer. Man versuche das eigene Geschäft auf die Region zuzuschneiden. Das bedeute nicht nur, dass man schaue, was im Umkreis von rund 25 bis 30 Kilometern gebraucht wird und was die technische Entwicklung ist. Man versuche auch einzuspringen, wo sich Lücken im Ort auftäten. So wurde zum Beispiel auf dem Firmengelände eine Tankstelle, eine Waschanlage und eine E-Ladesäule aufgebaut – eine zweite entstand an anderer Stelle im Ort –, weil es diese in Mohlsdorf nicht gab. Zudem unterstützt man regelmäßig Vereine oder auch den Kindergarten im Ort.

Zu den Kernanliegen Volgers gehört die Ausbildung. Von Anfang an stellte er in der Firma auch Lehrlinge ein, über die Jahre waren es 20 Auszubildende, die im Unternehmen arbeiteten, derzeit sind es zwei. „Ich liebe meinen Beruf, er ist umfang- und abwechslungsreich. Das möchte ich gern weitergeben“, begründet der Geschäftsführer, warum die Lehre bis heute eine Säule im Unternehmen sei. Natürlich sei man auch bestrebt, eigenen Firmennachwuchs zu schaffen, die Übernahmechancen seien sehr gut, die Begehrlichkeiten in der Wirtschaft aber groß.

Da er als Vorsitzender des Prüfungsausschusses für die Lehre in ganz Thüringen zuständig ist, weiß Volger auch zu berichten, wie sich das Berufsbild über die Jahre verändert hat. Was ganz ursprünglich einmal dem Beruf eines Schmiedes entsprach, um die Wende herum unter dem Namen Mechaniker für Land- und Baumaschinen bekannt war, ist heute der Mechatroniker. Das ist mehr als eine Änderung der Bezeichnung. „Die Technik ist immer elektronischer geworden und immer komplizierter. Dem muss man in der Ausbildung Rechnung tragen“, sagt Volger. Gerade deswegen wünsche er sich auch, dass die Qualität der schulischen Ausbildung besser werde – etwa mit Blick auf den Unterrichtsausfall. Große Defizite sehe er zum Beispiel bei den Naturwissenschaften, die die Firmen dann mit Nachhilfeunterricht ausgleichen müssten.

Eine große Rolle spielt laut Volger auch der Umweltschutz in dem Familienbetrieb, in dem neben Klaus-Dieter Volger auch Ehefrau Marion und Tochter Daniela arbeiten. Schon seit einiger Zeit ist das Unternehmen, dass auch ein qualifizierter Motorgerätefachhandel und Mitglied im Verband Landtechnik Thüringen ist, dem Thüringer Nachhaltigkeitsabkommen beigetreten. Auf die Dächer wurden Fotovoltaikanlagen gebaut, über einen Stromspeicher wird die Energie für die Firma genutzt. Die gesamte Beleuchtung ist auf LED umgestellt, derzeit ist man dabei, die Wärmeerzeugung mit Wärmepumpen aufzubauen. Unter anderem dafür wurde die Firma 2019 mit Kleinunternehmerpreis des Landkreises Greiz ausgezeichnet.

Auch bei der Elektromobilität war man einer der ersten, der sie im ländlichen Raum um Greiz einführte. Über das Förderprogramm Land(auf)schwung des Bundes wurde vor einigen Jahren bereits ein Projekt gestartet, mit dem die ersten E-Autos angeschafft wurden. Heute besteht die Flotte aus drei Fahrzeugen, die Einwohner etwa zum Ausprobieren nutzen können oder Gemeindemitarbeiter für tägliche Aufgaben. Überhaupt sei die Branche diesbezüglich im Wandel begriffen, erzählt der Geschäftsführer. Auch bei alltäglichen Geräten wie dem Rasenmäher würde zunehmend auf Benzin verzichtet und lieber auf Akkus gesetzt. Dem trage man natürlich Rechnung.

Apropos Mähen: Auch hier nimmt Volger gerade wieder eine Vorreiterrolle in der Region ein und hat begonnen, Geräte für das Hochgrasmähen anzubieten. Diese können besonders hohes Gras mähen, damit die Pflege nur selten durchgeführt werden muss und die Wiesen als Blühwiesen für Insekten zur Verfügung stehen.

