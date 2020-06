Weida. Dienstagvormittag gab es einen Unfall mitten in Weida, bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

Vollsperrung nach Unfall mit zwei Verletzten in Weida

Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei nach Weida aus, da in der Kreuzung des Marktes zur Geraer Landstraße ein Suzuki und ein Citroen zusammengestoßen waren.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei kam es beim Abbiegen zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der Suzuki zusätzlich mit der Fahrzeugfront gegen eine Hauswand fuhr. Die beiden Insassen im Suzuki im Alter von 70 und 75 Jahren verletzten sich und kamen in ein Krankenhaus. Der 71-jährige Citroen-Fahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen sowie an der Hauswand und einem Straßenschild entstand Sachschaden. Der Suzuki musste zudem abgeschleppt werden. Die Kreuzung war bis kurz nach 12 Uhr teilweise voll gesperrt. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

