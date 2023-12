Langenwetzendorf Erst 13 Tage vor Neujahr soll für 2023 ein Haushaltsplan in Langenwetzendorf beschlossen werden. Das ist der Grund.

Die Kreise, Städte und Kommunen in Thüringen sind traditionell spät dran, wenn es um den Beschluss der kommunalen Haushaltspläne geht. So arbeitet man in Berga wie auch in Langenwetzendorf noch in vorläufiger Haushaltsführung, weil der aktuelle Etat der Kommunen noch nicht beschlossen ist. Wer nun aber der Verwaltung oder gar dem Gemeinderat unterstelle, man arbeite zu langsam, der geht fehl. Das sagte zur jüngsten Gemeinderatssitzung auch Kai Dittmann, der CDU-Bürgermeister der Landgemeinde Langenwetzendorf. Denn die eigentlich zur Abstimmung geplanten Tagesordnungspunkte – Haushaltssicherungskonzept, Haushaltssatzung und Finanzplan – musste das Gemeindeoberhaupt gleich zu Beginn wieder kassieren.

Langenwetzendorfer Gemeinderat muss Tagesordnung erneut beraten

Der Grund, dass man nun erst am 18. Dezember über das Zahlenwerk befinden kann: Die beantragten Bedarfszuweisungen durch den Freistaat Thüringen waren zur Sitzung noch nicht beschieden. Damit war der Etat nicht beschlussreif. „Wir werden quasi die gleiche Tagesordnung dann nochmal am 18. Dezember haben. Im Juli haben wir die Unterlagen für die Bedarfszuweisungen eingereicht und erst jetzt wurde, von einer kleinen verschmerzbaren Veränderung abgesehen, grünes Licht gegeben“, sagte Kai Dittmann am 7. Dezember unserer Redaktion. Er wolle dem bescheidenden Landesverwaltungsamt da aber gar keinen Vorwurf machen, auch dieses sei durch viele weitere Aufgaben personell gerade an der Grenze der Arbeitsfähigkeit angelangt.

Investitionen sind nur geringfügig von der Verzögerung betroffen

Die wichtigsten Investitionen, die mit dem Haushaltsplan quasi rückwirkend legitimiert werden müssen, sind die beendete Sanierung des Sommerbades, die Generalüberholung des Sportplatzes und die energetische Sanierung der Turnhalle im Ort sowie der letzte Bauabschnitt des Straßenbaus in Langenwetzendorf. „Das waren alles begonnene Maßnahmen, die in der längerfristigen Finanzplanung seit Jahren enthalten sind“, betont Dittmann, dass die fehlende Haushaltssatzung zwar wichtig sei, um die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu erhalten, aber Investitionen dieses Jahres kaum berührt hätten.

Bürgermeister Kai Dittmann (CDU) sitzt an seinem Schreibtisch vor den Zahlen des Haushaltsplanes Foto: Conni Winkler / OTZ

Frustriert ist Dittmann, dass die Anschaffung eines neuen Feuerwehrautos für die Freiwillige Wehr in Naitschau in der Diskussion um die Haushaltssicherung durch das Amt infrage gestellt wurde. „Wir brauchen das Fahrzeug dringend für unsere Pflichtaufgaben, zumal dort ja auch die Grundschule und die Vogtlandwerkstätten liegen. Auch das Land hat dazu einen Fördermittelbescheid an uns gesandt“, schüttelt Dittmann nur den Kopf über so viel Sand im Getriebe der Bürokratie.