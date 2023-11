Warum Marika Fülle zum Ehrenmitglied des DRK im Landkreis Greiz ernannt wird

Hohenleuben. So hat sich die Hohenleubenerin Marika Fülle für Menschen und das Deutsche Rote Kreuz im Landkreis Greiz engagiert.

Die Hohenleubenerin Marika Fülle ist 50 Jahre Mitglied im Deutschen Roten Kreuz (DRK) und erhielt vom Präsidenten des DRK-Kreisverbandes Greiz, Ulli Schäfer, ihre Ernennungsurkunde für besondere herausragende und langjährige Verdienste.

Marika Fülle ist bereits mit 14 Jahren in das Jugendrotkreuz eingetreten und war als Junge Sanitäterin aktiv tätig. Von 1976 bis 1979 hat sie bis zur Geburt ihrer Tochter die Funktion der Vorsitzenden des Ortsverbandes in Hohenleuben übernommen. Nach der Erziehungspause wurde Marika Fülle im Jahr 1986 wieder gewählt zur Vorsitzenden und ist bis heute aktiv in dieser Funktion tätig.

Sie ist somit die dienstälteste DRK-Ortsvorsitzende im Landkreis Greiz. Hauptamtlich war Marika Fülle von 1991 bis zum 30. April 2023 im DRK-Kreisverband tätig. Im Februar 1991 hat sie zusammen mit Ingrid Barnikow die Sozialstation Zeulenroda mit fünf Mitarbeitern gegründet und war stellvertretende Pflegedienstleiterin.

Marika Fülle kann Mitarbeiter für Sozialstation begeistern

Seit August 2000 hat Marika Fülle die Sozialstation Zeulenroda als Pflegedienstleiterin bis zu ihrem Eintritt in die Altersrente geleitet. Dank des Engagements von Marika Fülle ist die Anzahl der Mitarbeiter der Sozialstation Zeulenroda mit ihren einzelnen Teams in den vergangenen Jahrzehnten auf über 100 angestiegen, so dass nunmehr eine eigene neue Struktur gebildet wurde. Aus einer großen Sozialstation Zeulenroda wurden mehrere kleine Sozialstationen, Am Zeulenrodaer Meer, Auma-Weidatal und Hohenleuben. Dies ist der Verdienst von Marika Fülle.

Für ihr jahrzehntelanges Engagement im Ehren- und Hauptamt wurde Marika Fülle zum Ehrenmitglied des DRK Kreisverbandes Landkreis Greiz ernannt.

600 aktive Ehrenamtliche engagieren sich für Kreisverband

Glückwünsche zu dieser Ehrung gab es von ihrer Bürgermeisterin von Hohenleuben, Stefanie Soch, und natürlich von ihren ehemaligen Mitarbeitern und den DRK-Mitgliedern. Der DRK-Kreisverband Landkreis Greiz hat gerade einmal fünf Ehrenmitglieder, daher ist dies eine ganz besondere Würdigung. Der DRK-Kreisverband ist die größte Wohlfahrtsorganisation im Landkreis Greiz und bietet die ehrenamtliche Mitarbeit in den acht Ortsverbänden, den Rot-Kreuz-Gemeinschaften wie Wasserwacht, Jugendrotkreuz, Wohlfahrts- und Sozialarbeit und Katastrophenschutz an.

Etwa 600 aktive Ehrenamtliche und 2400 Fördermitglieder hat dieser DRK-Kreisverband. Weiterhin ist der DRK-Kreisverband mit etwa 250 hauptamtlich Beschäftigten breit aufgestellt bei Erste-Hilfe-Kursen, Angeboten in der häuslichen Krankenpflege, einer Demenzeinrichtung, der außerklinischen Intensivpflege und Heimbeatmung, Rettungswachen, dem Fahrdienst und Krankentransport, Kindertagesstätten, Jugendsozialarbeit und vielen weiteren Beratungs- und Betreuungsmöglichkeiten.

Weitere Informationen sind zu finden unter www.drk-zeulenroda.de