Was in Bildern einer Greizer Künstlerin lauert

Greiz/Garbisdorf. Tanja Pohl ist nicht sehr groß. Die Welt, in der sie lebt, dafür um so größer. In ihrem Atelier in einem Industriegebäude in der Greizer Genossenschaftsstraße kann man die Welt der Tanja Pohl erahnen. Preisgeben wird sie sie nur in ihren Bildern und Objekten.

Von heute Abend (19.30 Uhr) an bis zum 16. März können Gäste der Ausstellung mit dem Titel „Der große Auftritt“ Malerei, Grafik und vielleicht Objekte der Greizer Künstlerin betrachten - allerdings im Altenburger Land, genauer gesagt in Garbisdorf im Kulturgut Quellenhof. Viele Arbeiten habe sie dorthin gebracht und nun sei sie selbst gespannt, was ausgewählt wurde.

Der Quellenhof ist ein Ort, der schon viele Künstler gesehen hat und deren Ausstellungseröffnungen sich immer auch durch eine Gesprächsrunde mit Günter Lichtenstein, dem Kunstliebhaber, Kunstsammler und Mitstreiter im Göpfersdorfer Heimatverein auszeichnen – meist heiter, aber immer informativ. Ein bisschen habe die 34-Jährige Bammel vor dem Gespräch, sagt sie. Aber kein Grund dafür, die Atmosphäre bei den Vernissagen ist immer entspannt, höchstens freudig erregt.

Tanja Pohls Bilder sind voller Spannung, vieldeutig und in kräftigen Farben gemalt. Es ist, als wenn etwas darin lauert. Die Leidenschaft für Industriearchitektur, Maschinen und Köpfe sind bestimmende Motive.

Sie habe die Bilder nicht im Kopf, sagt sie. Ihre Bilder entstehen in einem Prozess. Lasieren und wegwischen. Schichten finden übereinander und leuchten. Ihrem Rot kann man sich nicht entziehen. Immer wieder arbeitet sie daran, bis sie zufrieden ist. „Ich reagiere auf das Bild, selbst wenn das Vorhaben konkret ist, kann es etwas anderes werden“, erklärt die Künstlerin. Sie abstrahiert, doch ihre Bilder und Grafiken sind nicht abstrakt. Der Betrachter entdeckt immer Neues. Ecke, Kreis, Fläche und Linien, Dreiecke – darin äußere sich das Unterbewusste. „Rückblickend gibt es vielleicht ein Ereignis, das mich bei einem Bild beeinflusst hat. Aber als ich es malte, war ich im Bild und nicht in der Situation gefangen“, erklärt sie.

Tina Pohl hat in Dresden an der Hochschule für Bildende Kunst studiert. Die Dresdner Bühne vermisse sie nicht, sagt die junge Frau, die seit 2012 hier arbeitet und lebt. „Dresden war nie meine Stadt.“

Greiz ist allerdings ein schwieriges Pflaster für Künstler, die von ihrer Arbeit leben wollen. Da ist es gut für Tina Pohl, dass sie bei vielen Ausstellungen dabei ist und auch einige Preise vorweisen kann, vom Karl-Krug-Preis der Leipziger Grafikbörse bis zum frühen Gründerkunstpreis Görlitz, Zittau, Liberec.

Künstler zu sein, sei ein schöner Job. „Man braucht nur Durchhaltevermögen“, sagt siel. Derzeit heißt es: wochentags mit einem Lengenfelder Restaurator in Kirchen arbeiten, abends und am Wochenende malen. Im Sommer widme sie sich im Garten ihren Plastiken, im Winter ist das Atelier ihre Heimstatt. Eine kalte Bleibe, in der man nur mit dicken Klamotten arbeiten könne. Aber die Inspiration, die sie hier findet, und die Phantasie, die sie hier trägt, ist sowieso unabhängig von Äußerlichkeiten.