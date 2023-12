Wichtige Meldungen aus Greiz, Zeulenroda und der Region

Greiz/Zeulenroda-Triebes In Zeulenroda müssen die Autofahrer aufpassen und in Greiz ist Randalierern nicht einmal die Stadtkirche heilig: die Meldungen aus Greiz, Zeulenroda und der Region

Die wichtigsten Ankündigungen und Meldungen für Greiz, Zeulenroda-Triebes und die Orte in der Umgebung:

Straßensperrungen wegen Weihnachtsmarkt in Zeulenroda

Wie die Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes informiert, wird es während des Zeulenrodaer Weihnachtsmarktes, der am Freitagabend, 8. Dezember, beginnt, zu Verkehrseinschränkungen kommen. Betroffen ist der Zeitraum 8. Dezember, ab 15 Uhr, bis Sonntag, 10. Dezember, circa 20 Uhr. Es seien „umfangreiche Straßensperrungen notwendig“, heißt es, und zwar in der Kirchstraße, Schuhgasse, Schopperstraße, Aumaische Straße, Windmühlenstraße, Kleinwolschendorfer Straße und der Goethestraße.

Die Kirchstraße sei nur bis zur Einmündung Schulwinkel befahrbar. In der Aumaischen Straße sowie in der Kirchstraße werde die Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Auf den Umleitungsstrecken bestehe ein Parkverbot. Durch die Straßensperrungen könnten die Bushaltestellen am Markt und in der Kirchstraße nicht bedient werden. Der Zugang zu den Geschäften sowie der Sparkasse in der Schuhgasse sei nur zu Fuß möglich.

Lions-Club Greiz greift wieder in den Lostopf

Hinter der heutigen Adventskalender-Tür des Lions-Club Greiz verbergen sich folgende Losnummern: 000451 (Überraschung), 000030 (Lego-VW Bulli), 000688 (Gutschein für die Greizer Brückenapotheke) und 000780 (Gutschein für das Restaurant Stadtmühle in Greiz).

Unbekannte verursachen Schaden in vierstelliger Höhe an der Stadtkirche Greiz

Zwischen Dienstag und Mittwoch, 5. und 6. Dezember, beschädigten Unbekannte das Holztor der Stadtkirche St. Marien auf dem Greizer Kirchplatz. „Vermutlich traten die oder der unbekannte Täter gegen das Holztor, sodass Teile davon herausbrachen“, schreibt die Polizei, die den Schaden auf eine vierstellige Summe schätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit ihren Hinweisen an die Polizeiinspektion Greiz zu wenden: 03661/62 10.

Mit Drogen in Zeulenroda am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle in der Schopperstraße in Zeulenroda-Triebes wurde am Mittwoch, 6. Dezember, gegen 15.40 Uhr bei einem 46-jährigen Autofahrer laut Polizei festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden und der Mann einer Blutentnahme unterzogen. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

59-Jähriger aus noch unbekannten Gründen vor Haus in Rüdersdorf verstorben

Rettungsdienst und Polizei kamen am Mittwochmorgen in Rüdersdorf zum Einsatz, nachdem Zeugen dort eine männliche, schwer verletzte Person meldeten, welche vor einem Mehrfamilienhaus liege. Tragischerweise konnte ein hinzugerufener Notarzt nur noch den Tod des 59-jährigen Mannes feststellen. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen. Nach vorliegenden Erkenntnissen liegen keine Hinweise aus Fremdeinwirkungen vor.

Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser sucht in Greiz das Gespräch

Am Freitag, dem 8. Dezember, wird Ostthüringens Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser (SPD) zwischen circa 9 Uhr und 11 Uhr an der Alten Wache in der Greizer Innenstadt für Gespräche zur Verfügung stehen. An ihrem Infostand möchte sie mit interessierten Einwohnern über die politische Lage ins Gespräch kommen und die aktuelle Stimmung ungefiltert aufnehmen. Greizer sind eingeladen, mit der parlamentarischen Staatssekretärin ins Gespräch zu kommen.

Weihnachtskonzert in Hohenleuben

Zum Weihnachtskonzert mit besinnlicher Musik laden der Chor der Luther-Liedertafel Hohenleuben und der Kirchenchor Hohenleuben am Sonntag, 10. Dezember, ab 17 Uhr in den Bibelsaal Hohenleuben ein. Es erklingen weihnachtliche Weisen zum Zuhören und Mitsingen. Weitere Mitwirkende sind der Posaunenchor und die Musikschule „Da capo“ Hohenleuben. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtsmarkt in Pausa

Ab 15 Uhr wird am Samstag, 9. Dezember, auf den Weihnachtsmarkt rund um das Rathaus Pausa-Mühltroff eingeladen. Bereits einen Tag zuvor wird auch einer in der Schule Pausa organisiert. Ab 16 Uhr gibt es unter anderem einen Weihnachtsverkauf der Klassen, eine Schlemmermeile, eine Bastelstraße, ein Programm der Schüler und mehr. Am Samstag, 9. Dezember, veranstaltet auch das Heimateck ab 14 Uhr einen kleinen Markt. Dann wird auch um 14 Uhr die neue Weihnachtsausstellung „Die Söhne der Großen Bärin, Blauvogel und die Dampfrösser des Wilden Westens“ eröffnet.

Glühweinfest in Pöllwitz

Die Feuerwehr Pöllwitz lädt traditionell am zweiten Advent zum Glühweinfest vor dem Feuerwehrhaus ein. Ab 14 geht es los. Außerdem hat sich der Weihnachtsmann für Nachmittag angekündigt und auch seine fleißigen Helferlein haben bereits ein Weihnachtswichteln vorbereitet. Auch gibt es weihnachtliche Live-Musik.