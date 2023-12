Wie der Tourismusverband für das Vogtland trommelt

Auerbach/Greiz Um mehr Gäste ins Vogtland zu locken, präsentieren sich auch Greizer und Zeulenrodaer auf der größten Urlaubsmesse in Mitteldeutschland.

Die Leipziger Messe Touristik & Caravaning gilt als eine der wichtigsten Tourismusmessen in Deutschland und ist die größte Urlaubsmesse in Mitteldeutschland.

Ganz klar also, dass auch der Tourismusverband Vogtland sie nutzt, um für das Vogtland die Werbetrommel zu rühren. Das geschah laut Tourismusverband mit 13 regionalen Partnern aus dem Bereich Tourismus, darunter auch einige aus Greiz und Zeulenroda.

Viele Besucher interessieren sich für das Vogtland

„Eine Vielzahl interessierter Messebesucher aus ganz Deutschland“ hätten am 45 Quadratmeter großen Stand des Tourismusverbandes vorbeigeschaut, sieht dieser ein glückliches Fazit nach dem fünftägigen Messeauftritt. Nach Angaben der Messeorganisatoren konnten rund 55.000 Besucher verzeichnet werden.

Die Mitarbeiter des Tourismusverbands Vogtland am Stand auf der Messe in Leipzig. Foto: Tourismusverband Vogtland

Mit Bezug auf die Arbeit des Tourismusverbandes hätten sich die Besucher vor allem für die Themen Aktivurlaub, Wandern, Radfahren, Gesundheit, Kultur sowie Familienurlaub im Vogtland interessiert. „Besonders gefragt waren die touristischen Informationsbroschüren wie das Vogtland Journal, das Gastgeberverzeichnis sowie die Freizeit- und Campingkarte“, heißt es aus dem Verband.

Akteure aus Greiz und Zeulenroda werben auch für die Region

Eine ganze Reihe Akteure aus dem thüringischen und sächsischen Vogtland halfen den Touristikern beim erfolgreichen Auftritt. So präsentierten sich beispielsweise neben anderen Tourismusinformationen auch die aus Zeulenroda, die Manoah-Häuser oder auch die Vogtlandhalle in Greiz. Aus Sachsen machten etwa die Drachenhöhle Syrau und das erste kürzlich eröffnete Museum „Fabrik der Fäden“ auf sich aufmerksam. Den Stand habe man versucht, einladend und zielgruppenorientiert zu gestalten, „mit einem stylischen Campingmobil von Vogtlandmobil aus Adorf und Tannenbäumen von Jacobs Weihnachtswelt Markneukirchen“.

Zwei Vogtländer werden zu Tourismushelden

Besonders glücklich zeigt sich der Tourismusverband auch, dass gleich zwei Vogtländer im Rahmen der Messe als Tourismushelden ausgezeichnet wurden. Dieser Preis, der vom Landestourismusverband Sachsen vergeben und durch Barbara Klepsch, sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus, überreicht wurde, ging nicht nur an Nancy Preller vom Pension-Bistro Weltraumbahnhof Rautenkranz. Als zweite Vogtländerin erhielt ihn eine Verbandsmitarbeiterin: Projektmanagerin Bärbel Borchert, die seit mehr als 30 Jahren im vogtländischen Tourismus aktiv ist.

Es soll natürlich nicht der letzte Messeauftritt für den Tourismusverband Vogtland bleiben, bei dem man die vielfältigen touristischen Angebote im Vogtland vorstellen und die Bekanntheit der Region als Tagesausflugs- und Kurzurlaubsziel steigern will. Schon im Januar soll es mit der Grünen Woche in Berlin und der CMT in Stuttgart weitergehen.