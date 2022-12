Zuwachs im Greizer Krankenhaus

Greiz. Ein Arzt aus Kasachstan verstärkt ab sofort das Team der Wirbelsäulenchirurgie.

Die Wirbelsäulenchirurgie am Greizer Kreiskrankenhaus erweitert ihre personelle und strukturelle Kapazitäten. Seit dem 1. Dezember verstärkt Oberarzt Oleksiy Zvonarov dieses Team.

Zvonarov wurde im 1976 in Kasachstan geboren, besuchte die Staatliche Universität auf der Krim und erlangte im Jahr 2004 in Kiew seinen Abschluss auf neurologischem Gebiet. Seine Facharztausbildung samt Promotion erhielt der Mediziner ebenfalls in der Ukraine. Spezialwissen konnte er sich bei einem Professor für Hirnchirurgie, Yuri Orlov, am Forschungsinstitut der ukrainischen Akademie für Wissenschaften in Kiew aneignen.

„Eigentlich wollte ich nach Australien auswandern“, sagt der 46-Jährige, doch es habe ihn letztlich überzeugt, dass sich Deutschland auf hohem Niveau in der Neurochirurgie befindet. Zvonarov bewarb sich auf eine Stelle am KKH Greiz.

„Ich hatte ein sehr gutes Gespräch mit der Wirbelsäulenspezialistin und Chefärztin Nancy Zaspel“, so Zvonarov. Die individuellen Behandlungskonzepte mit modernsten operativen Techniken hätten ihn überzeugt. Sein Fachgebiet ist die endoskopische Neurochirurgie. Vorstellen könne er sich auch, in Zukunft verstärkt akute Operationen bei Schädelhirnverletzungen am Greizer Krankenhaus durchzuführen. Nun freue sich Zvonarov auf seine neue Tätigkeit und hofft, dass seine Ehefrau und die beiden Kinder bald bei ihm in Greiz leben können.

„Mit Oleksiy Zvonarov haben wir einen erfahrenen Neurochirurgen hinzugewonnen und bauen mit ihm unsere Kapazitäten weiter aus“, betont Chefärztin Nancy Zaspel.