Landrat verteidigt Maskenaktion: "Sie entsprechen Normen und Anforderungen"

Mühlhausen/Bad Langensalza. Am Freitag wurde im Unstrut-Hainich-Kreis mit dem kostenlosen Verteilen von Masken begonnen, um die Corona-Verbreitung zu reduzieren. In den Netzwerken war anschließend eine Diskussion entbrannt.

Mit einem Schreiben wandte sich Landrat Harald Zanker (SPD) am Wochenende an die Bürgermeister des Unstrut-Hainich-Kreises. Der Anlass: die vom Landkreis angeschobene und seit Freitag vor Ort in den Kommunen umzusetzende Verteilung von OP-Masken. Deren Tragen - oder das von FFP-2-Masken - wird ab der kommenden Woche Pflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr, so sieht es die Verordnung des Freistaats Thüringen vor. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

In diversen Foren in sozialen Medien war am Freitag die Diskussion entbrannt, die Masken seien nicht den Normen entsprechend.

Keine Zwangsmaßnahme der Kreisverwaltung

"Sie entsprechen vollumfänglich den ab Dienstag, 26. Januar, geltenden Bestimmungen und sind geprüft. Anderslautende Behauptungen könnten zum Beispiel neben einfacher Unkenntnis von Eigeninteressen motiviert sein", empört sich Zanker.

Unabhängig davon handele es sich auch bei dieser zweiten Maskenaktion im Landkreis um ein Angebot zur Versorgung der Menschen und keine Zwangsmaßnahme der Kreisverwaltung, die ohne die vielen Ehrenamtlichen, nicht möglich wäre. Ziel sei es "einzig und allein möglichst viele Menschen in unserem Landkreis vor Infektionen zu schützen", so Zanker.

In dem Schreiben an die Bürgermeister heißt es: "Der bereitgestellte Mund-Nasen-Schutz wurde 2020, in der ersten Corona-Welle, angeschafft." Er sei in der gesamten bisherigen Pandemiezeit genutzt worden. "Diese Masken wurden durch uns von unterschiedlichen Lieferanten und Herstellern erworben." Daher seien die Verpackungen dieser Masken zum Teil in Deutsch, Englisch oder Chinesisch beschriftet.

Unabhängig der Aufschrift oder Übersetzung oder auch fehlender Kennzeichnung sind nach Aussage von Zanker diese Masken dreilagig und entsprechen in ihrer Wirkung der "medical version". "Sie erfüllen damit die vom Verordnungsgeber auferlegten Bedingungen ... und sind Basis auch bei möglichen Kontrollen", heißt es vom Landrat.

Bis Freitag waren 1,1 Millionen Masken in die Kommunen des Landkreises gebracht oder von Vertretern der Orte abgeholt worden. Sie stammen aus dem Bestand von rund 3 Millionen Stück, die im Frühjahr angeschafft worden waren.

