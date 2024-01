Saale-Holzland-Kreis. Eine zunächst vorgesehene unterirdische Sanierung konnte aus technischen Gründen nicht umgesetzt werden.

Seit drei Jahren schon funktioniere der Springbrunnen im Kreisverkehr am Schützenplatz in Eisenberg nicht mehr. Warum das so ist und ob eine Reparatur angedacht ist, das wollte ein 83-jähriger Leser aus Eisenberg wissen. Seinen Namen wollte der Bürger nicht nennen. Die Nachfrage bei der Stadt halte er jedoch für wichtig, denn der Springbrunnen sei ein Wahrzeichen der Stadt und er sei zu DDR-Zeiten sogar beleuchtet gewesen.