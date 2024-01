Saale-Holzland-Kreis. Neue Kunden will das Unternehmen im Saale-Holzland-Kreis künftig verstärkt über Soziale und Neue Medien gewinnen. Teilnahme an Messen sind 2024 nicht geplant.

Voll ausgelastet war die Produktion der Porzellanmanufaktur Reichenbach in der Corona-Zeit. „Wir hatten das Dreifache an Aufträgen und ein Jahr Wartezeit. 2023 haben wir Bestellungen noch nach und nach abgearbeitet“, sagt Annett Geithe. Die Prokuristin des Thüringer Unternehmens sieht die Gründe für die große Nachfrage vor allem darin, dass viele Leute zuhause waren, eventuell öfter am Herd standen und sich ein paar schöne Dinge fürs Heim und auch für die Tischkultur gönnten.