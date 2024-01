Kahla/Stadtroda/Hermsdorf. Zu drei Kundgebungen wird am Samstag im Saale-Holzland-Kreis aufgerufen. Anlass ist der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust.

Zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust sind am Samstag, 27. Januar, drei Kundgebungen im Saale-Holzland-Kreis geplant. Diese finden ab 13 Uhr auf dem Markt in Kahla sowie jeweils ab 13.30 Uhr vor den Bahnhöfen in Stadtroda und Hermsdorf statt.