Saale-Holzland: Zur Kundgebung für Holocaust-Opfer in Stadtroda sehen einige Teilnehmer meine Kamera gar nicht gern. Sie zeigen Gesicht, wollen aber nicht gesehen werden. Leben wir etwa schon wieder in einer Angstkultur?

Ach, was sind wir doch herrlich frei! Oder? In der DDR wurden die Menschen verpflichtet, sich auf den diversen Kundgebungen der Partei- und Staatsführung blicken zu lassen. Taten sie es nicht, konnten sie sich am nächsten Werktag von der Betriebsgewerkschaftsleitung oder dem Brigadeleiter etwas anhören. Heute können sich vermutlich jene etwas anhören, die die Kundgebungen aus freien Stücken besuchen und dabei ins Visier von Pressefotografen geraten. Die große Freiheit scheint mit einem „Ja, aber…“ belegt zu sein.