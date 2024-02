Hermsdorf. Vom Saale-Holzland in die Welt – der Hermsdorfer Torsten Hentsch hat vom blauen Planeten schon einiges gesehen. Warum Norwegen sein anstrengendster Trip war.

Ob Ultra-Marathon-Läufer Torsten Hentsch die Welt laufend erkundet oder laufend die Welt erkundet, ist in seinem Fall gehupft wie gesprungen. Der Hermsdorfer umrundet den Erdball in bequemen Sportschuhen. Für Ruhm und Ehre ist ihm dabei kein Weg zu weit. Die Wände im gemütlichen Heim in Hermsdorf schmücken etliche Medaillen, die von seinen Siegen in aller Welt künden.