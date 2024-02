Milda/Laasdorf. Schüler der Freien Ganztagsschule Milda waren bei der CBV Blechbearbeitung in Laasdorf zu Gast. Mitnehmen konnten sie ein besonderes Geschenk.

Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse der Freien Ganztagsschule Milda waren am Mittwoch bei der CBV Blechbearbeitung in Laasdorf zu Gast. Dort haben sie ein besonderes Geschenk erhalten: Einen aus Edelstahl gefertigten Schriftzug für den Neubau in Milda, der künftig zusätzliche Räume für Unterricht und Projekte bieten soll.