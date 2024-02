Wolfersdorf. Eine Handvoll Freiwillige einer Gemeinde bei Stadtroda sichert Amphibienwanderung ab. 2,5 Kilometer entlang der Hauptstraße installiert sie grüne Zäune. Wie Naturschützer den Unfalltod möglichst vieler Tiere vermeiden wollen.

Es ist ein wenig diesig an jenem Dienstagvormittag, als ein kleiner Trupp Freiwilliger aus der Gemeinde Wolfersdorf beginnt, einen Schutzzaun für Amphibien entlang der Hauptstraße zwischen Meusebach und Wolfersdorf aufzustellen. Eigentlich sollte während der Wanderperiode die Straße gesperrt werden. Das konnte der Brauchtumsverein vom Schloss „Zur Fröhlichen Wiederkunft“ in Wolfersdorf verhindern, indem er die fünf Absolventen des Bundesfreiwilligendienstes für den Zeitraum der Wanderung zur Verfügung stellt. Mit dem Aufstellen eines Zaunes ist es nicht getan. Etwa sechs Wochen lang müssen die jungen Leute mehrmals am Tag die Strecke ablaufen, Tiere einsammeln und zum nahe gelegenen Gewässer bringen.