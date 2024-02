Saale-Holzland-Kreis. Straßensperrung in Stadtroda, Hauptausschuss in Hermsdorf und Trödelmarkt in Kämmeritz

Trödelmarkt in der Holzmühle

Kämmeritz. Zum Trödelmarkt lädt die Christliche Suchthilfe in die Holzmühle in Kämmeritz herzlich ein am Freitag, 8. März, 14 bis 17 Uhr, und am Samstag, 9. März, 11 bis 17 Uhr. Neben einem großen Ostersortiment werden Bücher, Haushalts- und Geschenkartikel, Holz- und Korbwaren, Glas und Porzellan sowie Technik und Spielsachen angeboten.

Posaunenchor musiziert

Hermsdorf. Am Sonntag, 25. Februar, musiziert der Hermsdorfer Posaunenchor ab 10 Uhr im Gottesdienst in der St.-Salvator-Kirche. Freunde der Bläsermusik sind herzlich eingeladen. Erklingen werden Stücke, die in die Passionszeit passen, macht Kantor Every Zabel neugierig. „Auch ein Stück von dem in Bad Köstritz geborenen Heinrich Schütz habe ich für meinen Posaunenchor arrangiert und es wird das erste Mal öffentlich erklingen.“

Gleichzeitig sind Familien mit Kindern eingeladen. Es wird zeitgleich einen Kindergottesdienst geben. Die Kirche ist beheizt und der Kirchenbus fährt die bekannten Haltestellen „Am Grünstädter Platz“ und „An den Waben“ an.

Hauptausschuss tagt

Hermsdorf. Zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses lädt Bürgermeister Benny Hofmann am Montag, 26. Februar, ab 18 Uhr in das Sitzungszimmer in der Eisenberger Straße 56 in Hermsdorf ein. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem aktuelle Informationen aus der KAG „Stadt-Umland-Kooperation“ und Infos des Bürgermeisters. In der Einwohnerfragestunde können Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen vortragen.

Sperrung am REWE-Markt

Stadtroda. Laut einer Information der Stadtverwaltung kommt es am Montag, 26. Februar, in der Zeit von 8 bis 16 Uhr auf der Landesstraße zwischen der Mühle Hainbücht und dem Rewe-Markt zur Vollsperrung. Dort werden Baumfällarbeiten durchgeführt. Die Umleitung von Jena kommend führt über Schlöben-Ruttersdorf, jene aus Stadtroda über Ruttersdorf-Schlöben.