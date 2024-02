Saale-Holzland. Etwa 300 Flüchtlinge und bis zu 60 Unterstützer demonstrierten vor dem Stadthaus in Hermsdorf. Was sie dazu bewegte.

Münder sind zugeklebt, Schilder werden hochgehalten. Darauf ist beispielsweise zu lesen: „SOS“, „Wir waren am Leben, aber hier sind wir gestorben“, „Hirne und Fähigkeiten – weggesperrt“ und „Es ist mein Recht, wie ein Mensch zu leben“.

Etwa 300 Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Hermsdorf sowie 50 bis 60 Unterstützer demonstrierten am Donnerstagnachmittag vor dem Stadthaus in Hermsdorf. Unter dem Motto „Solidarität muss praktisch sein! Ein Lager ist kein Zuhause. Die Unantastbarkeit der Menschenwürde gilt für alle“, forderten die Demonstranten die sofortige Schließung der Flüchtlingsunterkunft in Hermsdorf.

Syrer Talal (40) beschreibt Situation in der Flüchtlingshalle im Saale-Holzland als untragbar

Talal ist 40 und kommt aus Syrien. Seit sechs Monaten sei er in Deutschland, seit fünf Monaten im „Camp“ in Hermsdorf. Die Situation in der Flüchtlingshalle beschreibt er als untragbar. Zu viel Stress, zu viel Lärm, er könne kaum schlafen und das Essen ist bereits öfter vergammelt gewesen. Die letzten zwei funktionierenden Waschmaschinen hätten den Geist aufgegeben, jetzt könnten Kleidungsstücke nur noch von Hand gewaschen werden.

We are the walking deads - wir sind die lebenden Toten Flüchtling - aus der Erstaufnahmeeinrichtung in Hermsdorf

Immer mehr Männer gesellen sich zu Talal und erzählen, wie es ihnen in der Flüchtlingsunterkunft geht. Privatsphäre gibt es dort nicht, für niemanden. Es gibt auch keinen Arzt im Camp, der bei Beschwerden schnell helfen könnte. Kürzlich habe ein Mann mehrere Tage warten müssen, bis er medizinische Hilfe erhalten habe. Das mache Angst. Auch psychische Krankheiten nehmen immer mehr zu. Das Leben bestehe aus Essen und Schlafen, Essen und Schlafen, Essen und Schlafen. „We are the walking deads“ – wir sind die lebenden Toten, sagt einer der Männer.

Hunderte Männer müssen sich zwei Toiletten teilen

Mit Stand vom 16. Februar sind 522 Menschen in der einstigen Industriehalle untergebracht. 522 Menschen, die sich zwei Toiletten teilen müssen. Es waren aber auch schon 750, sagt Talal. Die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft fühlen sich eingesperrt. Es werde versucht, sie in der Halle zu halten, sie sollen das Lager möglichst nicht verlassen, sagt einer der Männer. Ausweglos erscheint vielen die Situation.

Auf der Demonstration nutzten einige der Flüchtlinge die Gelegenheit, ihre Meinung vor Ort zu äußern. In ihrer Landessprache lasen sie Reden vor, die danach auch auf Deutsch von Mitstreitern der Unterstützungsgruppe vorgetragen wurden. In den Reden ging es um die Situation im Camp, um Wünsche, Ziele und Bitten, aber auch um Dank. Sie seien gekommen, um hier zu arbeiten, die Sprache zu lernen, sich weiterzuentwickeln und sich eine bessere Zukunft für sich und ihre Kinder aufzubauen. Ob es zu viel verlangt sei, dass sie darum bitten, wie Menschen behandelt zu werden und nicht als Zahl, nicht wie eine Statistik oder Ballast, fragte ein Redner. Ist das unmöglich? Verstößt das gegen das Gesetz?

Unter dem Motto „Solidarität muss praktisch sein! Ein Lager ist kein Zuhause - Die Unantastbarkeit der Menschenwürde gilt für alle!“ ist am 22. Februar vor dem Stadthaus in Hermsdorf demonstriert worden für die Schließung der dortigen Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete. © OTZ | Ute Flamich

Für die Fraktion Die Linke nahmen Katharina König-Preuss und Markus Gleichmann an der Demonstration teil. „In einer Zeit, in der Solidarität und Menschlichkeit in besonderem Maße gefragt sind, stehen wir vor einem erschütternden Beispiel des Versagens von dafür Zuständigen. Die Erstaufnahmeeinrichtung in Hermsdorf, die man treffender beschreibt als eine Halle des Elends, muss unverzüglich geschlossen werden“, sagte sie. König-Preuss appellierte an den auch für kommunale Angelegenheiten zuständigen Innenminister Georg Maier (SPD), seiner Verantwortung gerecht zu werden und in Zusammenarbeit mit den Kommunen und dem Landesverwaltungsamt eine rasche Verteilung der in Hermsdorf untergebrachten Personen zu organisieren. „Die Umstände sind nicht aushaltbar. Die Menschen müssen so schnell wie möglich in dezentralen Objekten untergebracht werden“, sagte Markus Gleichmann.

Im Anschluss an die Redebeiträge zogen die Demonstrierenden in Geleitschutz der Polizei zur Flüchtlingsunterkunft. Dabei gab es keine lauten Rufe – nur Musik. Das hatten sich die Bewohner der Hermsdorfer Flüchtlingsunterkunft so gewünscht.