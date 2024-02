Eisenberg. Geplanter Verwaltungsneubau in Eisenberg sorgt für Zündstoff im Kreistag

Es wäre eine der größten Einzelinvestitionen, die der Saale-Holzland-Kreis in den vergangenen Jahrzehnten anschiebt: Der geplante Verwaltungsneubau in der Jenaischen Straße in Eisenberg mit einem Investitionsvolumen von geschätzten 25 Millionen Euro. Nun, nachdem die Planungsgruppe erste Angebote von Bietern unter die Lupe genommen hat, bahnt sich neuer Streit an. Aus den Reihen der Linken/Grünen-Kreistagsfraktion, aber auch der SPD werden erneut Zweifel an dem Projekt laut.