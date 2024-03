Eisenberg und Region. Jana Scheiding über eine magische Zahl, bewegliches Wasser, die Gefühlswelt des Osterhasen und einen Landratskandidaten mit Stromkreislauf.

Wer schreibt, der bleibt, sagt ein Sprichwort. Doch woher kommt diese Redewendung eigentlich? Im Netz gibt es dazu allerlei Erklärungen. Eine lautet, sie stamme aus Theaterkreisen: Die Schauspieler habe man bald vergessen, die Autoren des Stückes behielte man in Erinnerung, weil sie die Zeilen schriftlich fixierten. Wie auch immer – es ist auf alle Fälle lohnenswert, Ereignisse aus dieser Woche aufzuschreiben.

Von Kopf bis Fuß auf Ostern eingestellt - von links Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich, der anlässlich des Stadtjubiläums 750 Eier spendet, Maskottchen Kolo (Luise Grau), Hase (Finja Wackernagel), Tiergarten-Chef Mathias Wiesenhütter sowie die Küken Lilly Preiß und Yvonne Apel. © Funke Medien Thüringen | Jana Scheiding

Fakt ist: Dem Bürgermeister der Stadt Eisenberg ist der Tiergarten nicht ei(n)erlei. Für jedes Stadtrecht-Jahr – im Ganzen 750 – erhielt die beliebte Einrichtung ein Ei. Der Ostersonntag wird zeigen, wie die Planübererfüllung der Hühner bei Besuchern ankommt. Das I-Tüpfelchen wäre gewesen, trügen die Eier die Stadtfarben Eisenbergs. Weiß waren sie ja eigentlich von allein...

Das Wasser hüpft wieder

Wahrzeichen hin oder her – das Portal zur Innenstadt hat seinen Springbrunnen wieder. Ein aufmerksamer Leser schrieb uns, dass das Wasserspiel 1938 erbaut wurde und damals schon beleuchtet war. Für das städtische Bauamt als Ansporn: Wer A sagt, muss auch B sagen: Bitte schalten Sie das Licht ein!

Der hiesige Kunstverein ist richtig in Fahrt gekommen. Parallel zur neuen Ausstellung „Ich bin Eisenberger seit...“, lobt er zum ersten Mal den Eisenberger Kunstpreis aus. Wer sich berufen fühlt, kann eine oder mehrere Arbeiten einreichen und berühmt werden.

Spaziergang durch Stadtroda: Osterhase Stephan Behnke mit seinem Assistenten, Bürgermeister Klaus Hempel. © Martin Schöne | Martin Schöne

Ein Interview mit dem Osterhasen erlaubte Einblicke in dessen Gefühlswelt. Nach vergangenen Osterspaziergängen in Stadtroda lag er beim Eierwerfen relativ weit hinten. Zwar gönnt er seiner Konkurrenz den Sieg, dennoch scheint es am Ego zu kratzen. Am Ostermontag also bitte Rücksicht auf die Emotionen des großgewachsenen Hasen mit dem grauen Fell nehmen.

Zum guten Schluss erreichte uns die Nachricht, dass Albert Weiler, VG-Chef Hügelland/Täler, von Berufs wegen die Elektroinstallation im Landratsamt in Schuss halten könnte. Doch er will diesen Job gar nicht haben. Statt dessen will er Landrat werden. So kann‘s gehen.