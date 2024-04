Landkreis. Saale-Holzland: Arbeitseinsatz, Nordic-Walking-Tag, Musiksommer und Repariercafé sind heute unsere Themen

Frühjahrsputz in Tröbnitz

Tröbnitz. Zum traditionellen Frühjahrsputz lädt die Gemeinde Tröbnitz am 27. April von 9 bis 12 Uhr ein. Auf dem Programm stehen Kinderspielplatz, Kneippanlage und Feuerwehrgerätehaus. Laut Bürgermeister Wolfgang Fiedler haben Eltern und Schüler der Tröbnitzer Grundschule bereits ordentliche Vorarbeit geleistet und sind mit gutem Beispiel vorangegangen. Das Gemeindeoberhaupt hofft am kommenden Samstag auf rege Beteiligung und stellt gute Verpflegung in Aussicht. red

Lausnitz läuft sich gesund

Bad Klosterlausnitz. Das Kur- und Gesundheitszentrum lädt Lauffreudige zum Nordic-Walking-Tag ein. Überschrieben ist der Aktionstag mit dem Motto „Laufen für die Gesundheit“. Die Anmeldung erfolgt ab 9 Uhr am Kurmittelhaus, Hermann-Sachse-Straße. Nach einer kurzen Aufwärmung im Kurpark soll gegen 10 Uhr gestartet werden. Die Teilnehmer können zwischen zwei Streckenlängen (fünf und zehn Kilometer) auswählen. Eine Powerstation wird die Läufer mit Obst und Getränken versorgen. Die Startgebühr von 2 Euro wird wieder für Weihnachten verwendet. Weiterer Höhepunkt: Ab 10.15 Uhr finden zu jeder vollen Stunde Führungen durch das renovierte Kurmittelhaus statt. 10.45 Uhr und 11.45 Uhr können sich Interessierte bei Schnupperkursen über Pilates und Bodyfit informieren. red

Am Sonntag Repariercafé

Eisenberg. Das nächste Reparier-Café gibt oft benutzten Dingen am 28. April eine Chance. Von 14 bis 16 Uhr sind Interessierte herzlich in den Wasserturm von Eisenberg eingeladen. red

Sitzung des Gemeinderates

Bad Klosterlausnitz. Zur 45. öffentlichen Sitzung lädt der Gemeinderat von Bad Klosterlausnitz am 29. April, 19 Uhr, in den Holzlandsaal ein. Themen sind unter anderem ein gemeinsamer Flächennutzungsplan Hermsdorf – Bad Klosterlausnitz, diverse Beschlüsse, die Jahresrechnung für das Jahr 2023, Informationen und die Bürgerfragestunde. red

Musiksommer wird eröffnet

Rüdersdorf. Die Kirchengemeinde Rüdersdorf-Kraftsdorf lädt zum Eröffnungskonzert des Musiksommers ein, und zwar am 28. April um 17 Uhr. Nach längerer Pause wird der Mädchenchor des Gymnasium Rutheneum seit 1608 Gera in der Kirche „St. Peter und Paul“ mitwirken. Der Chor verfügt über ein vielseitiges und anspruchsvolles Repertoire von Klassik über Jazz bis zum Volkslied. Die Konzertkasse ist am Veranstaltungstag ab 16 Uhr geöffnet. Tickets unter 036606/84412 oder 036606/60742 sowie Bäckerei Nützer in Hermsdorf. red

Kirche lädt zu Vorträgen ein

Eisenberg. Die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Eisenberg lädt unter dem Motto „Jeder Mensch braucht Hoffnung“ mit dem Referenten Lutz Scheufler zu zwei Vorträgen in die Stadthalle ein. Am 26. April geht es um „Leid – Warum lässt Gott das zu?“, am 27. April fragt Scheufler: „Ende – Hat der Friedhof einen Ausgang?“ Die Vorträge beginnen jeweils 19 Uhr, es wird kein Eintritt erhoben. red