Dornburg-Camburg. Diese Veranstaltungen sind in den kommenden Tagen in Dornburg-Camburg geplant.

Zu einer Podiumsdiskussion mit den Landratskandidaten im Saale-Holzland-Kreis wird am Donnerstag, 2. Mai, nach Hainichen eingeladen. Los geht es um 19 Uhr im Vereinshaus. Angekündigt haben sich laut Mitteilung Christian Bratfisch (AfD), Patrick Frisch (FDP), Markus Gleichmann (Linke/SPD), Johann Waschnewski (CDU) und Albert Weiler (BI Holzland). Moderiert wird die Veranstaltung von Matthias Haase von MDR Thüringen.

Organisiert wird die Podiumsdiskussion vom P.J.A. Feuerbachverein Hainichen und dem Gemeinderatsmitglied Ulrich Huppenbauer. „Demokratie bedeutet für mich: Menschen streiten miteinander über die richtigen Wege, Gesellschaft und Politik zu gestalten. Zum politischen Streit gehört aber gegenseitige Fairness. Und weil es an vielen Stellen – insbesondere auch in den sogenannten sozialen Netzwerken – an dieser gegenseitigen Fairness fehlt, sehe ich schon an vielen Stellen unsere Demokratie gefährdet. Eine Ursache dieser Gefährdung sehe ich darin, dass viel mehr über Menschen, die man nicht leiden kann, geredet wird, als mit den Menschen. Und gerade bei einer Wahl ist es doch wichtig, die Personen, die zur Wahl stehen, auch kennengelernt zu haben“, wird Ulrich Huppenbauer zitiert.

Bei der Diskussion werden die Kandidaten vorab zugeleitete Fragen antworten. Später soll auch das Publikum zu Wort kommen können.

Jugendfeuerwehren treffen sich in Dornburg

Ein Wettkampf der Jugendfeuerwehren findet am Samstag, 27. April, ab 10 Uhr an der Turnhalle in Dornburg statt. Veranstalter sind die Jugendfeuerwehr Dornburg und der Feuerwehrverein. Es gebe Unterhaltung für Groß und Klein sowie Speisen und Getränke.

Mehr aus Dornburg-Camburg:

Pflanzenhof in Zöthen lädt ein

Der Pflanzenhof in Zöthen lädt am Samstag, 27. April, von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Gezeigt würden unter anderem Obstbäume, Sträucher, Beet- und Balkonpflanzen sowie Kräuter. Als Unterhaltung gebe es eine Hüpfburg und Tombola, auch die Verpflegung mit Speisen und Getränken sei gesichert.

Radtour und gemeinsames Gärtnern in Dorndorf-Steudnitz

Die Solidarische Landwirtschaft „Pippi Pflanzstrumpf“ aus Dorndorf-Steudnitz lädt diesen Samstag, 27. April, zu gemeinsamen Aktivitäten ein, die Natur, Gemeinschaft und Genuss vereinen sollen. Die Veranstaltung wird mit einer Radtour entlang des Saaleradwegs von Jena zur Obermühle in Dorndorf-Steudnitz eingeleitet. Der Startschuss fällt um 11.30 Uhr am Bahnhof Jena-Paradies.

„Die Tour bietet uns auch die Chance, neben der gemeinsamen Aktivität ein Lastenrad aus einem Jenaer Verleihsystem zu testen, um zu prüfen, ob es vielleicht eine Option für die Auslieferung der Ernteanteile nach Jena ist – auch mit Blick auf die anstehenden langen Sperrungen zwischen Dorndorf und Jena in den kommenden Jahren“, so Maria Wahle.

In der Obermühle erwarte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 14 Uhr eine Pflanzentauschbörse und ein gemeinsames Kaffeetrinken mit einem Mitbringbüfett. Zudem gebe es einen Austausch darüber, warum Saatgut ein Gemeingut für alle sein solle und die Grundlage für eine gerechte und nachhaltige Zukunft bilde.