Landkreis. Saale-Holzland: Chorjubiläum, Feuerwehr, Stadt- und Gemeinderat und Festkonzerte sind heute unsere Themen.

Gelungenes Konzert in Eineborn

Eineborn. Mit einem Festkonzert feierte der Chorverein Täler am Samstagnachmittag sein 40-jähriges Bestehen. 1984 war er als gemischter Chor in Eineborn aus der Taufe gehoben worden und wird seit dem 20. Oktober 1990 als eingetragener Verein weitergeführt. „Ein superschönes Konzert“, schwärmt Albert Weiler, Vorsitzender der VG Hügelland/Täler, der das Konzert besucht hatte. Nach seiner Schätzung lauschten mehr als 200 Gäste den Stimmen des Chores in der Eineborner Kirche. Unterstützt worden war der Chor von den Tröbnitzer Musikanten und dem Zöllnitzer Männerchor. red

Sprechstunde des Landrates

Bürgel. Die nächste Bürgersprechstunde von Landrat Andreas Heller findet am Donnerstag, dem 30. Mai, von 15.30 bis 17.30 Uhr in der Erfüllenden Gemeinde Bürgel, Rathaus Am Markt 1, statt. Interessenten werden gebeten, sich rechtzeitig vorher, bis spätestens 29. Mai, zur genauen Zeitvereinbarung anzumelden. Kontakt: 036691/70101 oder per E-Mail an presse@lrashk.thueringen.de. red

Kartenvorverkauf für Festkonzert

Hermsdorf. Für das Festkonzert „45+1 Jahre Ökumenischer Chor“ am 25. Mai um 19 Uhr in der Klosterkirche Bad Klosterlausnitz hat der Kartenvorverkauf begonnen. Neben Solistinnen aus Leipzig und Rudolstadt treten der Singkreis Bürgel, das Vokalensemble „klangheimlich“, der Schulchor der Regelschule Hermsdorf und der Ökumenische Chor gemeinsam mit dem Reußischen Kammerorchester und Band aus Gera auf. Unter anderem erklingen Werke von Pachelbel (Kanon), Rutter (Schau auf die Welt), Vivaldi (Gloria), de Haan (Gospel-Messe). Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren haben freien Eintritt. Karten im Vorverkauf können in Hemsdorf in der Bäckeri Nützer, der Buchhandlung Herold, dem Kirchenbüro und dem Reisebüro im Globus erworben werden. Vorverkaufsstellen in Bad Klosterlausnitz: Blumenstil, Kirchenbüro und Kurverwaltung. red

Sitzung des Stadtrates

Stadtroda. Die nächste Sitzung des Stadtrates findet am 29. April um 18.30 Uhr im Foyer des Schützenhauses statt. Themen sind unter anderem Einwohnerfragestunde, Wasserwehrdienstsatzung (WWDS) Stadtroda, Organisationsplan zur Wasserwehrdienstsatzung (WWDS), Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr der Stadt Stadtroda, Nachtragshaushaltssatzung und- plan für das Jahr 2024, überplanmäßige Ausgaben für Baumaßnahmen, Fragestunde für Bürger und Stadträte und Informationen. red

Hauptausschuss tagt

Nickelsdorf. Die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses Crossen findet am 2. Mai um 18 Uhr im Klubhaus Raum Nickelsdorf (Hauptstraße 12) statt. Themen sind unter anderem die Vorbereitung der Gemeinderatssitzung, Haushalt 2024, Haushaltsplan Kindertagesstätte „Clementinenhaus“, Bericht der Brückenkommission, Nutzungsvertrag für Schloss Crossen, Mitteilungen und Verschiedenes. red

So schnell wechselt ein LF 16/12 den Besitzer. Hermsdorfs Bürgermeister Benny Hofmann (links) überreicht seinem Amtsbruder aus Reichenbach, Ralf Steingrüber, den Fahrzeugschlüssel. © Funke Medien Thüringen | Jana Scheiding

Fahrzeug feierlich übergeben

Hermsdorf. Im Rahmen der Feuerwehrübung und Spendenübergabe bei Dehn Instatec in Hermsdorf wechselte ein Feuerwehrfahrzeug LF 16/12 den Besitzer. Die Stadt Hermsdorf, vertreten durch Bürgermeister Benny Hofmann, überreichte Schlüssel und Kaufvertrages an Ralf Steingrüber, Bürgermeister von Reichenbach. Laut Feuerwehr Reichenbach könne das Löschfahrzeug der Marke Magirus 1200 Liter Wasser mit sich führen und sei somit eine Bereicherung der Reichenbacher Flotte. Neben dem Löschen von Waldbränden sei Reichenbach jetzt auch führend im Erstangriff, um zum Beispiel mit Atemschutzgeräten in Gebäuden Brände zu bekämpfen und schon Wasser dabeizuhaben. Mit dem „alten“ Fahrzeug sei das nicht möglich gewesen“, berichtet Steingrüber. Das nun abgelöste Fahrzeug der Feuerwehr Reichenbach sei Baujahr 1990, es gebe dafür weder Ersatzteile noch Reifen. Das von Hermsdorf erworbene Löschfahrzeug werde nun für etwa 100.000 Euro generalüberholt. js