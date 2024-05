Hellborner Partyfakten auf einen Blick

Am 9. Mai steigt in Hellborn die Himmelfahrtsparty ab 10 Uhr bei freiem Eintritt auf dem Festplatz. 8 Uhr startet die Vogelstimmenwanderung mit fünf Ornithologen von der Kirche in Renthendorf. 10 Uhr beginnt in der Kirche von Hellborn der Festgottesdienst mit Pfarrer Johannes Bilz. Nach dem Gottesdienst gibt es Livemusik mit der Allround Partyband Jena auf der Festwiese mit Tanzboden. Die MT Mörsdorfer Transport GmbH stellt einen Sattelschlepper als Bühne unentgeltlich zur Verfügung. Außerdem: Kaffee, Kuchen, Feldküche, frisch Gezapftes, Pommes, Eis, Spaß im Kinderzelt. Information: In Rentendorf, Eineborn und Kleinebersdorf werden wieder Raststationen für Radler und Wanderer eingerichtet.

Wer nicht mit Pferdekutsche, Handwagen, Fahrrad oder zu Fuß kommt, muss sich einen kleinen Wermutstropfen auf der Zunge zergehen lassen: Die B 175 ist ab Kreisverkehr Lederhose gesperrt. Echten Fans dürfte Hellborn aber einen Umweg wert sein. Und, wie nach Rom, führen mehrere Wege in de Partyhochburg der Verwaltungsgemeinschaft Hügelland/Täler.