Die Gäste am Samstag kamen aus Belgien, Frankreich, Holland, Italien und Kanada. So wurde Christine Wiselius 1944 mit ihren Kindern von Warschau depotiert und musste später in Hummelshain als Ärztin arbeiten. Ihr Enkel Stephan Orzechowska, der heute mit seiner Familie in Kanada lebt, reiste extra für die Gedenkfeier an.