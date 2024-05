Bucha. Bei einem Unfall im Saale-Holzland-Kreis werden zwei Personen schwer verletzt. Ein Motorradfahrer geriet in den Gegenverkehr.

Bereits am Freitag ereignete sich auf der Landstraße zwischen Bucha und Nennsdorf im Saale-Holzland-Kreis ein schwerer Motorradunfall. Wie die Polizei am Sonntag informierte, sei ein 47-jähriger Motorradfahrer mit seinem Sozius beim Überholen eines Lkw in den Gegenverkehr geraten und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.

Beide Personen auf dem Motorrad stürzten und zogen sich schwere Verletzungen zu. Am Motorrad und dem Auto entstand zudem ein Schaden von ca. 8000 Euro.

