Saale-Holzland-Kreis. Viele Orte des Saale-Holzland-Kreises laden am Himmelfahrts-Donnerstag zum Feiern ein. Wo Familien und Ausflügler etwas erleben können.

Zu Himmelfahrt bleibt bei vielen Familien die eigene Küche kalt, weil sie auf Wanderschaft gehen. Doch wohin lohnt es, die Schritte zu wenden? Wir haben sieben Tipps für eine Rast von kurzer oder langer Dauer im Saale-Holzland-Kreis zusammengetragen.

1. Spielen wie die Wikinger

Seitenroda. Einen schönen Familientag versprechen die Gastgeber des Spielmannshofes in Seitenroda. „Väter zeigen ihren Kindern, wie die Wikinger früher gespielt haben, Mütter lassen sich von den wohlklingenden Stimmen der Spielmannshof-Kapellmeister „Wenzel & Daus“ bezaubern, die Kinder verjagen Maus, Gespenst und Spinne aus dem Rapunzelturm oder lassen sich von Oma und Opa auf der Hofschaukel verschaukeln“, macht Jörg Tolke neugierig. Außerdem gibt es Verführungen traditioneller Thüringer Backkunst und andere Köstlichkeiten. Geöffnet ist von 12 bis 18 Uhr, die Livemusik beginnt 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

2. Himmelfahrt als Kirmes-Intro

Zimmritz. Der Traditionsverein Zimmritz eröffnet sein Kirmeswochenende am Himmelfahrtstag. 9 Uhr wird der Rost in Betrieb genommen, als Durstlöscher fungiert Jenaer Schellenbier. Wanderer und Familien sind zur Rast herzlich willkommen. 17 Uhr wird in der Kirche „Christi Himmelfahrt“ eine Orgelandacht abgehalten. Im Anschluss gibt es eine Stärkung im Festzelt. Weiter geht es am Freitag, 10. Mai, mit DJ Flo Höhn. Er kümmert sich ab 21 Uhr um Stimmung und Musikwünsche der Gäste. Zum traditionellen Kirmestanz lädt der Verein am 11. Mai ein. Ab 20 Uhr wird die Band „Swing-Live“ aufspielen. Der Kirmessonntag beginnt mit einem Kirchweih-Gottesdienst um 9.30 Uhr. Anschließend findet ein Frühschoppen statt. 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen sowie für die Großen das traditionelle Hammelkegeln, für die Kleinen das Lammkegeln.

3. Zwischen Fassbier und Kinderspielplatz

Renthendorf. Auf dem Sportplatz gegenüber dem Schullandheim können Wanderer ab 10 Uhr in Renthendorf eine Rast einlegen. Es gibt Fassbier und Heißes vom Grill. Kinder können sich auf dem Spielplatz austoben.

4. Megaparty in Hellborn

Hellborn. Zur nun schon legendären Himmelfahrtsparty mit Vogelwanderung (8 Uhr ab Renthendorf), Gottesdienst (10 Uhr in Hellborn) und viel Musik lädt der hiesige Feuerwehrverein am Donnerstag ab 10 Uhr herzlich ein. Für Parkmöglichkeiten ist gesorgt, E-Bike-Lenker können ihr Rad in Nähe der Festwiese aufladen (Adapter nicht vergessen). Sammler des Festbuttons haben Gelegenheit, ihre Sammlung zu erweitern. Der Eintritt ist frei. Achtung: In Lederhose ist die Straße ab dem Kreisverkehr gesperrt.

5. Männertagstour durch das Mühltal

Mühltal. Seit Jahrzehnten ist das Mühltal zum Männer- und Familientag ein beliebtes Ausflugsziel. Traditionell ziehen die Ausflügler mit Bollerwagen, Klingelstöckchen, Pferdekutsche oder einfach nur zu Fuß durch das reizvolle Areal, um an den „Versorgungsstationen“ entlang der Rauda eine Rast einzulegen.

6. Karaoke und Feuershow

Bollberg. Im Naturhof „Papiermühle“ steigt die Männertagsparty ab 9 Uhr. Zu erleben gibt es dort im Lauf des Tages Karaoke, Feuershow, Biersuche im Zauberwald und mehr. Zur Stärkung werden leckeres Essen und fränkisches Bier gereicht.

7. Wildschwein und Musik

Eisenberg. In der Kaminstube im Schortental (Richtung Etzdorf) werden Himmelfahrtsausflügler ab 11 Uhr zu Wildschwein am Spieß und Musik erwartet.

Information: Wer noch Ausflugstipps zu Himmelfahrt hat, wird gebeten, kurzfristig mit unserer Redaktion Kontakt aufzunehmen: eisenberg@funkemedien.de