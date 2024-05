Saale-Holzland-Kreis. Arbeitseinsatz, Podiumsdiskussion und viele Veranstaltungen sind heute unsere Themen

Gemeinsam für das Wohl des Dorfes

Mörsdorf. Mit so einer großen Resonanz auf den Aufruf zur gemeinsamen Dorfverschönerung hatten Bürgermeisterin Sylke Schneider und der Gemeinderat nicht gerechnet. Früher gab es in Mörsdorf bereits regelmäßige gemeinsame „Subbotniks“ und diese Tradition sollte nun wiederbelebt werden. So wurde ein offizieller Aufruf zur gemeinsamen Dorfverschönerung am letzten April-Wochenende gestartet. Es meldeten sich etwa 70 Einwohner von Mörsdorf – von jung bis nicht mehr so jung – zum freiwilligen gemeinsamen Arbeitseinsatz. Die Helfer säuberten Gräben sowohl mit der Hand als auch mit technischer Hilfe, erneuerten und bepflanzten das Rundbeet auf dem unteren Dorfplatz, entfernten Unkraut auf dem oberen und unteren Dorfplatz sowie am Spielplatz, in der Kirchgasse, am Gemeindezentrum und entlang der Straßen. Ferner erneuerten sie diverse Geländer, sanierten eine Holzbrücke, putzten sämtliche Fenster im Gemeindezentrum inklusive Saal und Gerätehaus der Feuerwehr, wuschen Gardinen des Saals, brachten Parkbänke aus dem Gemeindegebiet auf Vordermann und setzten Sicherheitsglas im Bushäuschen ein. Mittels Kehrmaschine reinigte die Dorfgemeinschaft alle zugänglichen Straßen. Unterstützung gaben Mörsdorfer Vereine sowie freiwillige Feuerwehr und Jugendfeuerwehr. Bürgermeisterin und Gemeinderat bedanken sich ausdrücklich für das Engagement der Mörsdorfer und freuen sich auf den nächsten Einsatz. red

BVMW lädt zur Diskussion mit Landratskandidaten

Bad Klosterlausnitz. Zu einer Podiumsdiskussion mit den sechs Landratskandidaten lädt am Mittwoch, dem 15. Mai, von 8.30 bis etwa 11 Uhr der Verband „Der Mittelstand. BVMW“ im Rahmen eines Unternehmerfrühstückes herzlich ein. Im Bowlingtreff und Minigolf An der Krümme 5 in Bad Klosterlausnitz werden sich die Landratskandidaten den Fragen der Unternehmer stellen. Wer eine Frage hat und diese an die Kandidaten richten möchte, wird gebeten, diese bis zum 10. Mai an dietmar.winter@bvmw.de zu senden. Anmeldung zur Veranstaltungen bitte unter www.jena.bvmw.de. red

Konzert für Dachsanierung

Stadtroda. Anlässlich der Kammermusikwoche findet am 17. Mai um 19 Uhr im Schützenhaus Stadtroda ein Konzert mit dem Luftwaffenmusikkorps Erfurt statt. Der Einlass beginnt 18.30 Uhr. Es handelt sich um ein Benefizkonzert für die Dachsanierung des Gemeindehauses der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde. Karten sind in der Stadtinformation und in der Holzlandbuchhandlung, Geraer Straße, erhältlich. js

Auftakt für Kurkonzerte

Bad Klosterlausnitz. Das erste Kurkonzert der Saison mit dem Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester der Keramischen Werke Hermsdorf findet am 12. Mai um 14.30 Uhr auf der Kurparkbühne in Bad Klosterlausnitz statt. red

Gottesdienst in Gösen

Gösen. Am Himmelfahrtstag findet 14 Uhr der Gottesdienst vor der Kirche in Gösen statt. Ein Zelt wird aufgebaut und im Anschluss zu einem Beisammensein bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen eingeladen. Bei kühlem Wetter findet der Gottesdienst in der beheizten Stadtkirche von Eisenberg statt. red

Meusebach lädt zum Maibaumsetzen

Meusebach. Zum Maibaumsetzen lädt der Heimat- und Feuerwehrverein Meusebach am Sonntag, 12. Mai, in das Dorf ohne Spatzen ein. Ab 14 Uhr wird die Fichte aufgerichtet, wobei die Dienstädter Musikanten das Ganze musikalisch unterstützen. Natürlich erwartet die Besucher wieder eine entsprechende Kuchentafel sowie Deftiges vom Rost. Bereits am Samstagvormittag werden Dorf und Spatzenjägerhalle optisch auf Vordermann gebracht und der obligatorische Frühjahrsputz absolviert. Zudem erfolgen die letzten Vorbereitungen für das Maibaumsetzen am Folgetag. VH