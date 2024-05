Dornburg-Camburg. Diese Veranstaltungen gibt es in den kommenden Tagen in Dornburg-Camburg.

Zur Dornburger Pflanzenbörse wird am Samstag, 11. Mai, an die dortigen Schlösser eingeladen. Ein umfangreiches Angebot an Gemüsepflanzen, Sommerblumen, Kakteen, Gehölzen, aber auch Töpferwaren und regionalen Produkten wird es zwischen 10 und 15 Uhr geben, heißt es in der Ankündigung.

Das Team der Dornburger Schlossgärten biete zudem unter anderem die international prämierte Dornburger Schlossrose und Saft aus dem Obst der Schlossgärten an. Für jüngere Gäste gebe es einen Basteltisch – unter anderem für Muttertagsgeschenke.

Mehr aus Dornburg-Camburg:

Um 14 Uhr erzählen Gartenverwalter Frank Bergmann und Museumskurator Christian Hill „Grüne Geschichten“ bei einem Rundgang durch die Schlossgärten. Der Rost brennt, außerdem gebe es Kaffee, Kuchen und Tiroler Spezialitäten. Der Eintritt sei frei.

Zwei Konzerte in Beutnitz

Ein Gospelkonzert mit Helmut Jost und Ruthild Wilson gibt es am Samstag, 11. Mai, in der Kirche St. Trinitatis in Beutnitz. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Das Konzert ist der Abschluss eines Gospel-Workshops, bei dem die Teilnehmer zuvor das Programm einüben.

Einen Tag zuvor, am Freitag, 10. Mai, wird ebenfalls zu einem Konzert in die Kirche in Beutnitz eingeladen. Zwei Mitglieder der Highland Dragon Pipe Band aus Bielefeld musizieren ab 17 Uhr. Auch hier sei der Eintritt frei und eine Spende erbeten.

Passend zum Thema „Gleistal meets Scotland“ gebe es Whisky zum Probieren.