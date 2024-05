Stadtroda. Warum der Muskelkater für die Drei- bis Sechsjährigen gute Nachrichten bedeutete.

Aufgeregt und voller Vorfreude tippelten die 30 kleinen Mitglieder der Kindersportgruppe des TSV Stadtroda 1890 am Donnerstag gemeinsam mit Trainerin Andrea Gillner und dem „Muskelkater“ in die Turnhalle des Pestalozzi-Gymnasiums. Dort erwartete die Drei- bis Sechsjährigen die offizielle Premiere des sogenannten Muskelkater-Bewegungsabzeichens, benannt nach dem Maskottchen des Thüringer Sports. Sechs Stationen waren aufgebaut – von Balancieren, Springen, Purzelbaumschlagen bis zum Werfen war alles dabei.

Alternative zum Sportabzeichen für die Jüngsten

Das Muskelkater-Bewegungsabzeichen wurde entwickelt vom Landessportbund Thüringen und der Thüringer Sportjugend. Das Deutsche Sportabzeichen kann erst ab dem sechsten Lebensjahr abgelegt werden. Die Nachfrage nach einer passenden Alternative im Vorschulbereich wurde jedoch immer wieder an den Thüringer Sport herangetragen. So entstanden nach einer fast einjährigen Konzeptions- und Testphase, worin auch die Sportjugenden Saale-Holzland und Gotha integriert waren, sechs Stationen, bei denen jeweils zwei Übungen zur Auswahl stehen, die sich in ihrem Schwierigkeitsgrad unterscheiden.

„Im Fokus stehen keine sportlichen Höchstleistungen und Rekorde, sondern es geht um die Motivation. Mit dem Abzeichen bieten wir für Kindergartenkinder einen altersgerechten Fitnesstest an, der bereits im Vorschulalter den Spaß an Bewegung vermittelt, Kinder an sportliche Aktivitäten heranführt und zum regelmäßigen Sporttreiben animieren soll“, so Lisa Kalkofe, Geschäftsbereichsleiterin der Thüringer Sportjugend.

Höhepunkt war am Donnerstag die Übergabe der Urkunde und natürlich die Verleihung des Abzeichens. Das Abzeichen können sie nun verdient und mit Stolz auf ihre Sportshirts oder Rucksäcke aufbügeln.

Ab sofort können nun alle Sportvereine im Freistaat das Muskelkater-Bewegungszeichen ablegen. Die Materialien wie Broschüren, Abzeichen, Urkunden, Malbuch und Stationskarten können über die jeweiligen Kreis- und Stadtsportbünde kostenfrei bestellt werden. Das Angebot gilt vor allem für Sportvereine in Zusammenarbeit mit Kindergärten oder Grund- und Gemeinschaftsschulen. red