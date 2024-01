Pößneck. Für seine zahlreichen Leistungen in Pößneck und weit darüber hinaus wird er im Erfurter Kaisersaal geehrt. Warum er die höchste Anerkennung der Bundesrepublik erhält.

Überrascht sei er gewesen, einen Tag vorm Urlaub, als ein Brief ins Haus flatterte. „Meine Frau dachte, schon wieder falsch geparkt“, sagt Rainer Mohorn lächelnd in seinem Arbeitszimmer mit Blick über Pößneck zur Altenburg hin. Bei genauerem Blick aufs Couvert sei die Thüringer Staatskanzlei der Absender des Briefs, die ihn beglückwünscht zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Gefeiert habe man, freilich. Stolz über die Ehrung sei er, freilich. Noch nicht so klar sei, wo er seine Auszeichnung, die er am Mittwoch im Erfurter Kaisersaal gemeinsam mit Michael Henke aus Schmalkalden, Peter Keßler aus Etzleben, Dietrich Schulz aus Gera und Rolf Trier aus Hildburghausen entgegennimmt, hinstellt.