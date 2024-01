Leubsdorf. Alle Auftritte wurden mit stürmischem Applaus und Zugabe-Rufen honoriert

In der Museumsscheune in Leubsdorf steppt zurzeit an den Wochenenden der Bär, denn der Leubsdorfer Faschingsclub (LFC) feiert da seine 46. Session. Zur ersten großen Abendveranstaltung des Faschings in der Gemeinde Lemnitz wurde am Samstag eingeladen. Der Saal war mit 120 Besuchern ausverkauft.