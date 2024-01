Moßbach/Berlin. Die Bäuerinnen und Bauern im Saale-Orla-Kreis versuchen aktiv auf Missstände hinzuweisen. Während das Feuer am Freitag dem Austausch galt, war die Intention am Montag nach Berlin zu fahren eine andere

Nach den Protesten auf Landstraßen, in Städten und an Autobahnzufahrten, wurde am Freitag zu einem Feuer bei Moßbach aufgerufen. Ursprünglich angemeldet als Mahnfeuer, sollte es auch eine Veranstaltung für die Bevölkerung sein. Viele haben in den vergangenen Tagen Geduld auf´bringen müssen, um zur Arbeit zu kommen oder andere Wege zu erledigen. Trotzdem sei viel Akzeptanz und jede Menge Solidarität zu spüren gewesen, bestätigt Sebastian Dörr.