Pößneck/Schleiz/Bad Lobenstein. Krölpa war am langsamsten, in Grumbach machte die Ortsteilbürgermeisterin eine Ansage und in Kleindembach waren fast alle wählen. Über Besonderheiten am Wahl-Sonntag.

Der Saale-Orla-Kreis hat gewählt. Die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen im Kampf um den Landratsposten, Uwe Thrum (AfD) und Christian Herrgott (CDU), treten am 28. Januar in der Stichwahl gegeneinander an. Laut vorläufigem Endergebnis haben von insgesamt 66.136 Wahlberechtigten 43.303 Personen ihr Kreuzchen bei einem der vier Kandidaten gemacht. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 65,5 Prozent. Bei der vorherigen Landratswahl im Jahr 2018, als Regine Kanich von der SPD gegen Thomas Fügmann (CDU) antrat, lag die Wahlbeteiligung lediglich bei 33,2 Prozent. Fügmann, der aus Altersgründen dieses Jahr nicht noch einmal antrat, holte damals 62,6 Prozent der abgegebenen Stimmen.