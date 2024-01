Ebersdorf. Das Familienmusical in Ebersdorf geht in die nächste und damit vierte Runde. Die erste Vorstellung ist zwar erst in gut einem halben Jahr, aber die Akteure trafen sich nun zu einem ersten Kennenlernen.

Ein Sprichwort besagt: „Viele Köche verderben den Brei.“ Das Familienmusical in Ebersdorf beweist aber das Gegenteil. Die Aufführungen waren in den vergangenen Jahren gut besucht und bei jeder neuen Runde sind mehr dabei, die sich einbringen wollen.