Leubsdorf. Bauernschaft trifft sich am Freitag nahe Leubsdorf, jeder ist eingeladen und die Einnahmen gehen ans Kinderhospiz

Der Bauernprotest hält weiter an. An diesem Freitag, 19. Januar, entzündet die Bauernschaft des Saale-Orla-Kreises ab 16 Uhr ein Mahnfeuer. Die Aktion findet östlich der Autobahn 9 auf einem Feld zwischen Leubsdorf und der Kreuzung in Richtung Tömmelsdorf/Wüstenwetzdorf/Auma statt. Es ist aber nicht nur eine Protestaktion, sondern auch eine Veranstaltung für jedermann, wie David Gaudig von der Leubsdorfer Agrargenossenschaft Drei Eichen sagt. Denn das Mahnfeuer hat Benefiz-Charakter. Alle Einnahmen aus dem Verkauf von Essen und Getränken, die vor Ort angeboten werden, sollen dem Kinderhospiz Mitteldeutschland zugutekommen. „Bitte eigene Tasse für Glühwein mitbringen“, heißt es.