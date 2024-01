Triptis. Ein Blick auf die Geschichte und die Festwoche der Stadtbibliothek in Triptis

Mit großen Augen tigern die Kindergartenkinder von den Johannitern in Triptis durch die Reihen der Bücherregale. Bibliotheksleiterin Maria Foh und Erzieherin Carola Baumann zeigen Bücher über Hasen, Ponys und Autos. Die Kinder blättern aufgeregt drin herum. Auch die beliebten Hörspielfiguren, Tonies genannt, sind der Renner. Leseecken für die Kleinen und Großen, mit Kaffee und Kakao versüßend, steigern die Attraktivität der Institution. Seit neuestem ist auch eine Büchertauschstation im Stadtbild zu entdecken: Eine alte Telefonzelle in der Burkhardtstraße hat eine neue Funktion bekommen. Und: Demnächst wird auch erstmals an die Fassade des Bürgerhauses der Schriftzug „Bibliothek“ aufgemalt werden. Auch online gibt’s viel zu entdecken, wenn die Zeit zum Herumstöbern fehlt. Filmstreams und digitale Bücher sind entleihbar. Es hat sich über die Jahre und Jahrzehnte jede Menge für die Leser und Leserinnen getan. Grund genug, um zum hundertsten Geburtstag der Institution auf das Bibliothekswesen in Triptis zu blicken.