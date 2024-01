Ziegenrück. Ziegenrücker Hotel Schlossberg will mehr an Bürger heranwachsen und fokussiert sich zugleich auf Regionalität und Individualreisende.

Das Hotel am Schlossberg in Ziegenrück verzeichnete im vergangenen Jahr rund 18.000 Übernachtungen, was einer Auslastung von rund 65 Prozent entspricht. „76 Prozent unserer Gäste waren dabei Individualreisende, das wollen wir weiter ausbauen“, sagt Sascha Leckscheid, Geschäftsführer des Hotels. Damit verbinden will er vor allem die heimischen Touristikangebote, die Ziegenrück zu bieten hat. So zum Beispiel die Ziegenrücker Kellertour, die von Dirk Zaumsegel vom Fremdenverkehrsverein angeboten wird, oder aber auch der örtliche Bootsverleih, die Angebote vom Haus der Gesundheit Saaleperle und die Leseabende von Claus Irmscher. „Mein Ziel ist es, diese Angebote den Individualreisenden schmackhaft zu machen, damit das Geld hier in der Stadt und der Region bleibt und nicht in Erfurt oder Weimar verschwindet, wohin die Touristenbusse fahren, die hier in der Vergangenheit so häufig gastierten“, sagt Sascha Leckscheid.