Schleiz. Derzeit wird Erfolg des Landesprogramms untersucht. Vier Beraterinnen im Saale-Orla-Kreis ziehen dennoch ein positives Fazit und wünschen sich eine Fortführung

„Ja, ich bin die Agathe“, sagen Susan Hall und Irene Steffens inzwischen oft, wenn sie sich in der Region vorstellen. Sie sind natürlich nicht „Agathe“ persönlich. Sie sind Fachberaterinnen, in den Verwaltungsgemeinschaften Ranis/Ziegenrück und Oppurg. Dazu gehören auch Ute Grüner und Tamara Weinreich, die in Remptendorf, Saalburg-Ebersdorf und Rosenthal am Rennsteig aktiv sind.

Agathe ist ein Programm zum Thema „Älter werden in der Gemeinschaft“ und eine Thüringer Initiative gegen Einsamkeit.