Pößneck/Neustadt. Wo Wladimir Kaminer in den nächsten Tagen zu erleben ist und wo man sich über „grüne Fernwärme“ informieren kann

Wladimir Kaminer zu Gast in Pößneck

Zum „Frühstück am Rande der Apokalypse“ wird am Samstag, 27. Januar, ins Pößnecker Schützenhaus eingeladen. Aus seinem gleichnamigen und jüngsten Buch wird der in Berlin lebende deutsch-russische Bestsellerautor Wladimir Kaminer lesen. Der grundoptimistische Erzähler mit feinem Humor geht laut Veranstaltungseinladung der Frage nach, was „Familienalltag und Weltuntergang, globale Krisen und Mutters Kreuzworträtsel, Putin und Pilzsaison“ miteinander verbindet. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten für den sicher kurzweiligen Abend gibt es an allen Vorverkaufsstellen des Pößnecker Schützenhauses.

Führung durch das Heizkraftwerk Pößneck-Ost

„Grüne Fernwärme für Pößneck“ lautet das Motto einer Führung durch das Heizkraftwerk Pößneck-Ost, zu welcher am Mittwoch, 24. Januar, um 17 Uhr eingeladen wird. In der Kurzackerstraße 14 stehen Fragen der aktuellen und zukünftigen lokalen Fernwärmeversorgung im Mittelpunkt. In einem etwa 45-minütigen Rundgang bietet Steffen Brandt von den Stadtwerken Jena-Netze einen Blick hinter die Kulissen der Wärmeerzeugung für Pößneck-Ost. Anschließend informiert Marc Schmid von den Stadtwerken Jena Netze über die Pläne des Unternehmens zum Umbau der Wärmeerzeugung in Pößneck. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung per E-Mail an alice.grosse@stadtwerke-jena.de zwingend erforderlich, teilen die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck mit.

Mann bei Unfall auf der B 281 bei Rockendorf verletzt

Am Samstag, 19. Januar, gegen 22.30 Uhr, befuhr der 49-jährige Fahrer eines Pkw die Bundesstraße B 281 aus Pößneck kommend in Richtung Saalfeld. In einer Linkskurve bei Rockendorf verlor er – „mutmaßlich aufgrund eines Reifenplatzers“, so die Polizei in einer Mitteilung – die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem angrenzenden Feld zum Liegen. Der Mann habe sich hierbei „leichte Verletzungen“ zugezogen.

Bücherbasar in Neustadt

Am Donnerstag, 25. Januar, von 16 bis 18 Uhr wird es den ersten Bücherverkauf dieses Jahres im Laden der Freunde der Stadtbibliothek Neustadt in der Marktstraße 7 in Neustadt geben. Der in 18 Regalen ausgestellte Lesestoff wird gegen eine Spende von zwei Euro pro Kilogramm abgegeben. Neue Bücherspenden nimmt der Bibliotheksförderverein aus Platzgründen vorerst nicht entgegen.

Gemeinderat Weira befindet über Hallenneubau

In Weira tagt am Donnerstag, 25. Januar, der Gemeinderat. Die Sitzung findet in der Gaststätte Fürstenfichte statt und Beginn des öffentlichen Teiles ist um 19.30 Uhr. Zu Beginn gibt es eine „Einwohnerfragestunde“. Die Gemeinderäte setzen sich unter anderem mit dem kommunalen Haushalt 2024 sowie mit einem beantragten Neubau einer „Halle mit Büro- und Sozialräumen“ im Gewerbegebiet auseinander.

Pößnecker Fasching in Peuschen

Der Carneval Club Pößneck lädt am Samstag, 27. Januar, zum Faschingstanz ins Kulturhaus Peuschen ein. Das Motto des Abends wie auch der CCP-Session 2023/2024 lautet „Gangster, Ganoven und zwielichtige Leute, / der CCP macht fette Beute!“ Wie auch immer das gemeint ist, man wird es am Sonnabend ab 19.11 Uhr (Einlass ab 18.11 Uhr) unter den Umständen erleben können, dass die Pößnecker Narren ihren Gästen einen „unvergesslichen Abend“ versprechen.

Blut spenden im Pößnecker Gymnasium

Im Pößnecker Gymnasium Am Weißen Turm kann am Donnerstag, 25 Januar, wieder Blut gespendet werden. Gesunde Frauen und Männer im Alter ab achtzehn Jahre sind in der Zeit zwischen 16 bis 19 Uhr willkommen. Vor Ort ist ein Team des Deutschen Roten Kreuzes Saale-Orla.

Faltblatt über die Vogelwelt im Saale-Orla-Kreis

Der Arbeitskreis Teichgebiet Dreba-Plothen des Naturschutzbundes erfasst seit Jahren den Bestand der regionalen Vogelwelt. Besonders die Wasservögel ziehen Besucher des größten Teichgebietes Thüringens sowie am Stau in Lausnitz bei Neustadt oder an den Teichketten in der Orlasenke in ihren Bann. Die Vielfalt dieser Vogelarten hat sich in den letzten Jahren auffällig verändert. Deshalb wurde jetzt von den ehrenamtlichen Naturschützern ein weiteres Faltblatt mit den vorkommenden Schreitvögeln wie Weißstorch, Schwarzstorch, Kranich, Grau- und Silberreiher herausgegeben, welches an verschiedenen Stellen kostenlos ausliegt. Es ist auch Informationsmaterial über Schnepfenvögel oder Wildgänsearten vorrätig. Meldungen zum Vorkommen dieser Arten sind beim Nabu-Arbeitskreis per Mail an info@nabu-dreba.de willkommen.

Sonderausstellung in Triptis

„Oh du Fröhliche“ lautet das Motto der aktuellen Sonderausstellung im Triptiser Stadtmuseum Haus Schwandke. Zu sehen sind „Geschenke aus einer anderen Zeit“ beziehungsweise verschiedenste Exponate, die einst und heute Kinderaugen zum Leuchten brachten. Besucher sind bis einschließlich 11. Februar immer sonntags zwischen 14 und 17 Uhr willkommen.