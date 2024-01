Remptendorf. Thüringer Sinfoniker erzeugen mit dem Projekt Muki-Mobil eine Menge Klang in den Ostthüringer Klassenzimmern

Es klipperte und klapperte, tutete und trötete, klingelte und schepperte. An der Regelschule Remptendorf gab es kürzlich einen ganz besonderen Projekttag. Am frühen Morgen hielt ein Lkw, vollgepackt mit Instrumenten, vor dem Schulgebäude. Musikerinnen und Musiker der Thüringer Sinfoniker Saalfeld–Rudolstadt hatten sich auf den Weg in den Saale-Orla-Kreis gemacht. Das Muki-Mobil wurde von ihnen selbst ins Leben gerufen, um Kinder altersgerecht an klassische Musik heranzuführen und das Interesse dafür zu wecken.