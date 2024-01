Triptis. IG Metall sieht sich im Aufwind, man fordert 8,5 Prozent mehr Lohn. Was der Werkleiter dazu sagt.

Am frühen Dienstagmorgen legten die rund 180 Mitarbeiter des Weru-Werks in Triptis, also fast jeder zweite Angestellte, für zwei Stunden ihre Arbeit nieder. Die Fenster und Türenbauer stehen vorm Werkstor und fordern mehr Lohn und einen Inflationsausgleich. Das ist erst der zweite Arbeitskampf überhaupt in der knapp 33-jährigen Geschichte des Werks. Die IG Metall will laut Pressemitteilung mit dem Warnstreik einen „spürbaren Druck in den Flächentarifverhandlungen der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie“ ausüben. Die Kundgebung dauerte von 6 bis 8 Uhr am Morgen. Der starke Regen, der zum Ende hin aufhörte, habe die Mitarbeitenden nicht davon abgehalten, von ihrem Recht Gebrauch zu machen. Viel Stolz spricht aus den Gewerkschaftsvertretern, eine solche Kundgebung auf die Beine gestellt zu haben.