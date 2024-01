Triptis. In Triptis soll eine neue Feuerwehrdrehleiter angeschafft werden. Vorher müssen die Stadträte allerdings ihre Hausaufgaben erledigen.

In Triptis wird seit Anfang 2022 die Anschaffung einer neuen Feuerwehrdrehleiter vorbereitet. Die jetzige ist nämlich 29 Jahre alt. Freilich könnte man das Sonderfahrzeug mit rund 19.000 Kilometern auf dem Tacho und ziemlich genau 1088 Betriebsstunden noch behalten. Allerdings wäre 2025 zum 30-Jährigen der Drehleiter eine Generalüberholung fällig, die bis zu 100.000 Euro kosten könnte, so Stadtbrandmeister Uwe Eitner in einem Gespräch mit dieser Zeitung.