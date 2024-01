Wurzbacher. Die Diakonie-Tagespflegen Weimar/Bad Lobenstein haben einen Rezepte-Geburtstagskalender zusammengestellt

In der Diakonie-Tagespflege Wannenbad in Wurzbach wird zwei- oder dreimal pro Woche selbst gekocht. Am Mittwoch gab es Kartoffeln mit Quark, am Freitag will man marinierten Hering in Sahnesoße essen. Hete Thiel, die am Freitag nicht im Haus sein wird, hätte gern mitgegessen. Dafür ist sie diejenige, deren Eierkuchenrezept es in den Rezepte-Kalender der Diakonie-Tagespflegen geschafft hat. Das Titelblatt und den Monat Oktober konnten die Wurzbacher gestalten und freuen sich sehr darüber.