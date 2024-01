Frössen. Bei einem Unfall zwischen Saaldorf und Frössen ist am Donnerstag ein Mensch verstorben.

An der B90 bei Frössen kam es am Donnerstag gegen 7.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. In der Nähe eines Parkplatzes wurde eine Person von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt.