Neustadt. Japanische Zeichenkunst begeistert Schüler aus Neustadt. Wo die Ergebnisse zu sehen sind.

Der Kunstunterricht muss nicht immer Dali, Rembrandt und Picasso bemühen, um Schüler zu bilden. Dass es auch anders geht, beweist ein außerschulisches Projekt in Neustadt. Denn Comics und deren japanische Form, die Mangas, haben seit Jahren einen festen Stellenwert in der Lebenswelt vieler junger Erwachsener. Erstmals 2023 bot Franz Steinhorst von der Weimarer Mal- und Zeichenschule in der Neustädter Bibliothek einen Eintageskurs an, der einige Jugendliche so sehr begeisterte, dass man deren Kunstlehrer an der Goethe-Schule, Pascal Spindler, es weiterempfahl. Kleine bürokratische Hürden später wurde daraus ein Projekt für die beiden achten Klassen. Jeweils zwei Tage probierten sich die insgesamt 37 Schüler am Manga-Zeichenstil aus.