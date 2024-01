Remptendorf/Triptis/Pößneck. Während in ganzen Land Barbie & Ken als Verkleidung hoch im Kurs liegen, ist die Nachfrage im Saale-Orla-Kreis eine andere

Rosa, Glitzer, blonde Perücke - der absolute Faschingstrend in diesem Jahr in Deutschland ist ein Abstecher in die Welt von Barbie und Ken. Doch auch Filmhelden oder Goldene Zwanziger seien gefragt. Ebenfalls beliebt und das bestätigt sich auch im Saale-Orla-Kreis, sind nach wie vor Piratenkostüme. „Piratenhut, Mäntel, einzelne Personen oder Gruppen - danach wird jedes Jahr gefragt. Die Frage nach Barbie und Ken kam bisher nur ein einziges Mal“, sagt Merceda Meixner vom Fantasia Kostümverleih in Remptendorf.